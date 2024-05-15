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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الصورة الأولى لأمير المصري بدور نسيم حميد من فيلم  Giant

صدى البلد

نشر الفنان أمير المصري أول صورة له من فيلم Giant بدور الملاكم نسيم حميد مع الفنان بيرس بروسنان وهو على حلبه المصارعة.

 

ويسرد الفيلم قصة صعود الملاكم الأمير نسيم حميد من شوارع الطبقة العاملة في شيفيلد ليتحول إلي بطل ملاكمة كل ذلك في مواجهة الإسلاموفوبيا والعنصرية في الثمانينيات والتسعينيات في بريطانيا.

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ويضم فيلم Giant مع أمير المصري عدد كبير من النجوم ومن أبرزهم، بيرس بروسنان ويشارك في الإنتاج، سيلفستر ستالون، ويتم تصويره في مدينة ليدز بدلا من بريطانيا.

 

ويعتبر أحدث أعمال أمير المصري مسلسل مليحة الذي عرض في موسم رمضان الماضي من بطولة أمير المصري، دياب، أشرف زكي، ميرفت أمين ، سيرين خاس، حنان سليمان، ومن تأليف رشا الجزار وإخراج عمروعرفة. وتدور أحداثه حول أسرة فلسطينية تحاول العودة لـغـزة عن طريق مصر، ولكن تواجه العديد من الصعوبات

 

ومؤخرا عرض لأمير المصري في مهرجان SXSW العرض العالمي الأول لفيلمه See it Say it  ضمن مسابقة الأفلام القصيرة في الدورة ٣١ من المهرجان في اوستن تكساس – الولايات المتحدة. وتدور أحداث الفيلم حول شاب فقير، ولكنه طموح ويريد فرصة مشاركة في تجارب الأداء لدور سينمائي، وبعدها تتغير حياته للأبد، وتتطور الأحداث بعد ذلك. يضم العمل عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم: أمير المصري، جولي نامير، مادلين بوير، وهو من تأليف وإخراج نيز.

 

ويعرض لأمير المصري حالياً أحدث أعماله مسلسل Vigil 2 على  BBC, Peacok, NBC  كما يعرض له أيضاً المسلسل الأيرلندي Faithless، ويقدم أمير المصري خلاله شخصية زين وهو شاب مصري أيرلندي يعيش في لوس أنجلوس، تدفعه الظروف لمساعدة أخيه الكبير في تربية بناته، ولكنه يواجه أزمات في التعامل معهم، والمسلسل من تأليف باز عشماوي ومن إخراج ديكلان ريكس.

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