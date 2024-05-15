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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد الطاهري: القضية الفلسطينية تتصدر الأولويات في القمة العربية بالبحرين

أحمد الطاهري
أحمد الطاهري

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة، إن القضية الفلسطينية تتصدر الاهتمام في القمة العربية بالبحرين بعد الزخم الذي حصدته من خلال التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ اعترفت 130 دولة أو أقرت الاعتراف بأحقية فلسطين في الحصول على عضويتها كدولة في الأمم المتحدة، وذلك من أصل 191 دولة.

وأضاف الطاهري خلال تصريحات على شاشة "إكسترا نيوز"، أنه يبقى أن تترجم هذه النيات التي ظهرت في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أفعال على الأرض في ظل الجحيم الإنساني الذي يعيشه أهلنا بقطاع غزة الآن.

وأشار إلى أن ملف فلسطين بكل أبعاده حاضر، أولا الوضع المتفاقم والمتفجر على الأرض في قطاع غزة، وأولوية وقف إطلاق النار، والضغط على الجانب الإسرائيلي، وحشد طاقات المجتمع الدولي في هذا الاتجاه، ودعم مصر في توجهها نحو محكمة العدل الدولية.

وأوضح أن المسار الثاني هي عودة الأمور إلى نصابها وعودة القضية الفلسطينية إلى نصابها، وهي قضية وطن وحقوق لشعب فلسطيني ولها مرجعيات دولية بإقامة دولة فلسطينية على حدود ما قبل 5 يونيو 1967، وهذا ليس مطلبا عربيا ولكنها مقررات للمرجعية الدولية، وتأتي هنا المبادرة البحرينية المنتظر اعتمادها بالقمة بخصوص مؤتمر دولي للقضية الفلسطينية.

أحمد الطاهري القضية الفلسطينية القمة العربي البحرين الجمعية العامة للأمم المتحدة

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