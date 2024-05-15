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رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة عين شمس يفتتح الندوة التوعوية "مخاطر الفساد وآليات مكافحته"

صدى البلد

افتتح الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس اليوم الأربعاء ندوة بعنوان "مخاطر الفساد وآليات مكافحته" بحضور عدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب . 


حاضر بالندوة محمد أبو نعمة رئيس الإدارة المركزية للشئون الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتعد الندوة مبادرة توعوية لطلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.


وأكد الدكتور رئيس جامعة عين شمس على ضرورة أن يضيف الطلاب لخبراتهم مخزون ذهنى قوي عن مخاطر الفساد وتأثيره علي المجتمع وآليات مكافحة الفساد لما له من دور عظيم فى بناء عملهم ومستقبلهم.


وأشار إلى أن مكافحة الفساد قائمة على تحديد وتقييم مخاطر الفساد والعمل على الوقاية منه ومكافحته من خلال وضع الأهداف والإجراءات التنفيذية والبرامج والآليات التي تكفل محاصرته وتفعيل ثقافة مجتمعية رافضة للفساد والارتقاء بمستويات الشفافية والنزاهة ،حيث أن هناك كيانات ضخمة انهارت بسبب عدم وجود حوكمة وانضباط مالى .


من جانبه، أعرب محمد أبو نعمة عن سعادته بتواجده بجامعة عين شمس واعتزازه بكونه أحد خريجى كلية الهندسة بالجامعة وتقدم بالشكر لجميع الحضور فى هذا الصرح العلمى العظيم . 


وأشار إلى أن المادة الأولى في دليل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والذي تم تفعيله عام ٢٠١٤ تنص على أن " تلتزم الدولة بمكافحة الفساد " ، مؤكدا أنه كل فرد فى المجتمع مطالب بمكافحة الفساد لحماية مقدرات ونجاحات وموارد الدولة .


وقام بشرح مفهوم مكافحة الفساد وهى ظاهرة سلوكية تعبر عن ترفع الإنسان عن سوء الأخلاق وترك الشبهات للتحلى بالأمانة والقيم الحميدة من خلال تفعيل منظومة من القيم تم بنائها داخل المجتمع للحفاظ على ممتلكات الدولة واستئصال الفساد بكل صوره ومكافحته.


ولفت إلى اتباع الدولة عدة توجهات لقياس مؤشر رضا المواطن عن الخدمات المقدمة إلكترونيا لتحديد الأولويات والاهتمامات وتلافى السلبيات وتقديم استقصاء رأى لمتلقى الخدمة من تكلفة وإجراءات ووقت وجهد بالإضافة إلى المعوقات والتحديات التى تواجههم اثناء الاستفادة من الخدمة مضيفا أنه تم وضع مؤشر لقياس تقييم الفساد لدى المواطنين وخاصة فى مرحلة الشباب لاحتكاكه بقطاعات مختلفة.


ولفت إلى وجود آليات وبرامج يتم تنفيذها لنشر ثقافة مكافحة الفساد ومنها دورة الحوكمة ومكافحة الفساد وتنفيذ برنامج نشر إجراءات قيم النزاهة والشفافية ومدونة السلوك الوظيفي حيث أُنشأت هيئة الرقابة الإدارية لحماية المال العام والوظيفة العامة حتى لو تعرضت لتعد من هيئات خاصة أو مواطنين. وتناولت الندوة توضيح للموقع الإلكترونى للأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بهيئة الرقابة الإدارية والتي تمكن المستفيد من تقديم بلاغ عن أي فساد إداري أو مالي في إحدى الجهات والإشارة لآليات التعامل معها وإمكانية الاستفادة من خدماتها .


واختتمت الندوة بحوار مفتوح مع الطلاب للإجابة عن تساؤلاتهم ومناقشة آرائهم ، وقام رئيس الجامعة بإهداء درع جامعة عين شمس للضيف .

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