كيف يكون لك كنز بالجنة؟.. ذكر عظيم اغتنمه في 30 ثانية

كيف يكون لك كنز بالجنة ؟ أمر يشغل ذهن الكثيرين ممن يحرصون على قيام الليل، وممن يشق عليهم القيام لأداء الصلاة في هذا الوقت الذي يتنزل فيه الحق سبحانه وتعالى فيعطي ويجيب من أخلص له سبحانه وتعالى الطلب، وفي هذا الوقت العظيم من الليل نوضح لك كيف يكون لك كنز بالجنة ؟

كيف يكون لك كنز بالجنة ؟

وفي بيان كيف يكون لك كنز بالجنة عليك أولًا أن تعرف أن الدعاء في هذا الوقت عظيم الإجابة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم:"نزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول، فيقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر".

وتتعدد الأسباب التي تعين المسلم على دخول الجنة، وأهمها الأعمال الصالحة والبحث عن كل ما يرضي الله من قول وعمل؛ من أجل دخول الجنة الفردوس، وأن يبتعد عن كل ما يقربه من النار، ويخشى الله في كل خطوات دنياه، والصلاة، والإكثار من الصدقة، ورفع الأذى عن الطريق، والإكثار من ذكر الله- عز وجل- والصلاة على سيدنا رسول الله، والصيام، وقراءة القرآن.

وعن الإمام علي -رضى الله تعالى عنه- قال: من جمع ست خصال لم يدع للجنة مطلبا ولا عن النار مهربا: أولهما من عرف الله فأطاعه، وعرف الشيطان فعصاه، وعرف الحق فاتبعه، وعرف الباطل فأتقاه، وعرف الدنيا فرفضها، وعرف الآخرة فطلبها.

وروي أن رَبِيعَةُ بْنُ كَعْبٍ الْأَسْلَمِيُّ قَالَ : كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ، فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ. فَقَالَ لِي : «سَلْ»، فَقُلْتُ: «أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ». قَالَ : «أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ؟» قُلْتُ : «هُوَ ذَاكَ». قَالَ : «فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ».

وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " أول من يدعى إلى الجنة الذين يحمدون الله في السراء ، والضراء.

كيف يكون لك كنز بالجنة ؟

ولكي يكون لك كنز بالجنة ردد التالي:

1- قول سبحان الله مائة مرة من أعمال دخول الجنة: حيث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم:"من قال حين يصبح وحين يمسي: سبحان الله وبحمده مائة مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر".

2- قراءة آية الكرسي عقب الصلاة: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت”.

3- ومن بين أعمال تدخل الجنة المداومة على الحوقلة كل يوم: حيث لَمَّا غَزَا رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خَيْبَرَ -أوْ قالَ: لَمَّا تَوَجَّهَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أشْرَفَ النَّاسُ علَى وادٍ، فَرَفَعُوا أصْوَاتَهُمْ بالتَّكْبِيرِ: اللَّهُ أكْبَرُ اللَّهُ أكْبَرُ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، فَقالَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ارْبَعُوا علَى أنْفُسِكُمْ؛ إنَّكُمْ لا تَدْعُونَ أصَمَّ ولَا غَائِبًا؛ إنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا وهو معكُمْ. وأَنَا خَلْفَ دَابَّةِ رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَسَمِعَنِي وأَنَا أقُولُ: لا حَوْلَ ولَا قُوَّةَ إلَّا باللَّهِ، فَقالَ لِي: يا عَبْدَ اللَّهِ بنَ قَيْسٍ. قُلتُ: لَبَّيْكَ يا رَسولَ اللَّهِ، قالَ: ألَا أدُلُّكَ علَى كَلِمَةٍ مِن كَنْزٍ مِن كُنُوزِ الجَنَّةِ؟ قُلتُ: بَلَى يا رَسولَ اللَّهِ، فَدَاكَ أبِي وأُمِّي، قالَ: لا حَوْلَ ولَا قُوَّةَ إلَّا باللَّهِ.

4- دعاء الأذان وسؤال الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم في عقبه واحدة من أعمال تدخل الجنة: «من قال حين يَسْمَع النِّدَاء: اللَّهُم ربِّ هذه الدَّعْوَة التَّامة، والصَّلاة القَائمة، آتِ محمدا الوَسِيلَة والفَضِيلة، وابْعَثْه مَقَامًا محمودًا الَّذي وعَدْتَه، حلَّت له شَفَاعَتِي يوم القيامة».

5- ومن أعمال تدخل الجنة قراءة سورة الإخلاص 10 مرات : ورد عن معاذ بن أنس الجهني ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ: قل هو الله أحد عشر مرات بنى الله له قصراً في الجنة.

6- الصلاة على النبي هي واحدة من أعظم الأعمال التي تدخل الجنة: عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من صلَّى عليَّ صلاة واحدة صلَّى الله عليه عشر صلوات وحط عنه عشر خطيئات».