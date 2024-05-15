محافظ جنوب سيناء: تطوير طريق كمين فيران سانت كاترين بتكلفة 2 مليار جنيه|صور

قام اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بنتفقد طريق كمين وادى فيران - كاترين ،

وأشار المحافظ إنه جرى تطوير الطريق بطول 100كيلو متر مربع، لتسهيل وتقصير مسافة دخول الزائرين لمدينة سانت كاترين، كون المدينة تعتمد على سياحة اليوم الواحد والعطلات الأسبوعية ،

وأوضح المحافظ، أن أعمال التطوير تضمنت زيادة عرض الطريق ليصبح 25 متر، والطريق اتجاهين كل اتجاه يضم 3 حارات، بتكلفة تجاوزت الـ 2 مليار جنيه، كما جرى إنشاء أعمال لحماية الطريق من أخطار السيول، التي كانت تحدث به تلفيات بالغة ،

وقدم المحافظ الشكر للهيئة الهندسية التي تحرص على تطوير الطرق الدولية بالمحافظة على أعلى مستوى، كونها محافظة سياحية في المقام الأول، كما ان التطوير الجاري بمشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين، والمقرر افتتاحه قريبًا يستلزم انشاء مثل هذا التطوير الهام ،

جاء ذلك اليوم الأربعاء، جاء ذلك ، بحضور اللواء أحمد الاسكندراني، سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، والعميد سامح متولي، رئيس مدينة أبو رديس، ولفيف من القيادات التنفيذية

محافظ جنوب سيناء في فيران

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