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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سفير مصر في البرتغال: مصر استقبلت العديد من الشركاء الإقليميين و الدوليين

وائل النجار، سفير
وائل النجار، سفير مصر في البرتغال

قال وائل النجار، سفير مصر في البرتغال، اسمحوا لي في البداية أن أعرب عن سعادتي البالغة وما أشعر به من فخر وأعتزاز وانا متواجد بينكم اليوم نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لـ اتسلم جائزة الجمعية العامة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط لعام 2024 بطل السلام والتي تاتي تقديرا لما بذله ويبذله فخامته من جهود ملموسه لإحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط .
 

وأضاف النجار، خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع علي قناة "صدي البلد"، يسعدني أن أنقل اليكم من فخامة الرئيس رسالة تقدير وإمتنان تعبر عن الاعتزاز بهذا التكريم "الحضور الكريم، أن هذا التكريم هو خير دليل على تفاني الدولة المصرية بكافة قطاعاتها الرسمية و الاهلية تحت قيادة فخامة السيد الرئيس في دهم الاستقرار الاقليمي والدولي ويعكس إيماننا الراسخ بان التكاتف والتعاون المشترك يمكن أن يواجه ويتغلب على كافة التحديات.

واسترسل: انني لانتهز هذه الفرصة أمام هذا المحفل الرفيع لكي اأكد على أن مصر ظلت وستظل دولة داعمة للسلام ومساندة لكافة الجهود الاقليمية والدولية في احلاله في مختلف مناطق النزاع، ومن هذا المنطلق فقد سعت مصر منذ بداية الحرب على قطاع غزة للعمل على الوقف الفوري لاطلاق النار وتيسير المساعدات الانسانية والإغاثية لسكان القطاع بكافة الطرق والوسائل. 

وتابع : مصر و السيد الرئيس استقبلوا العديد من الشركاء الإقليميين و الدوليين للعمل على منع اتساع دائرة الصراع حفاظا على الاستقرار ودعما للسلام و لوقف إراقة دماء الشعب الفلسطيني، السيدات و السادة أن مصر تتطلع في هذه المرحلة الدقيقة لتكاتف كافة الجهود الإقليمية و الدولية للعمل على أنهاء الازمة الانسانية غير المسبوقه التي تواجه الشعب الفلسطيني ومنع أي محاولة لتهجيرهم من أرضهم وأكد أن هذا لن يتحقق الا من خلال الوقف الفوري لاطلاق النار في قطاع غزة وضمان نفاز كل أشكال المساعدات الاغاسية و الانسانية لكافة مناطق القطاع والعمل الجاد على أقامة الدولة الفلسطينية.

 


 

البرتغال السيسي برلمان البحر الابيض المتوسط منطقة الشرق الأوسط

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