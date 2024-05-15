رئيس برلمان دول البحر المتوسط: يجب تكثيف الجهود في قضايا التغيرات المناخية

أكد النعم ميارة رئيس برلمان البحر المتوسط، على أهمية تكثيف جهود البرلمان في قضايا التغيرات المناخية، مشددا على ضرورة إبراز التحديات الوجودية التي يواجهها العالم اليوم.

ولفت النعم ميارة خلال كلمته أثناء احتفالية تسليم جائزة بطل السلام 2024 للرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي نقلها برنامج «على مسئوليتي»، على قناة صدى البلد، إلى أن المجتمع الدولي أصبح أكثر تشرذما وانقساما من أي وقت مضى خلال السنوات الخمس والسبعين الماضية.

واسترسل: يجب التوقف عن العدد المتزايد من الضحايا في شرق أوروبا، إلى جانب ضحايا الكوارث الطبيعية في كل من المغرب وإيطاليا وليبيا والإمارات العربية المتحدة وتركيا وغيرها.



وأضاف، أنه يجب التوقف عند الأوضاع القائمة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مشيرا على وجه الخصوص إلى فقدان عشرات الآلاف من المدنيين أرواحهم خلال الثمانية أشهر الماضية بالشرق الأوسط.