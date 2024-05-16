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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

الاستمرار والصبر ضرورة لتحقيق نتائج.. وصفات طبيعية لنمو أظافر صحية وقوية

وصفات طبيعية لتعزيز
وصفات طبيعية لتعزيز نمو الأظافر

تعاني ربة المنزل من تقصيف الأظافر بسبب كثرة الأعمال المنزلية، فإذا كنت من ضمن هؤلاء إليك بعض الوصفات الطبيعية التي يمكن استخدامها لتعزيز نمو الأظافر الصحية ، بحسب ما نشره موقع هيلثي. 

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وصفات طبيعية لتعزيز نمو الأظافر 

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زيت الزيتون وعصير الليمون

امزجي ملعقة صغيرة من زيت الزيتون مع عصير نصف ليمونة.
ضعي الخليط على الأظافر واللثة القريبة من الأظافر.
قمي بتدليكها بلطف لمدة 5-10 دقائق.
اشطفي الأظافر بالماء الدافئ وجففها جيدًا.
كرري العملية مرتين في الأسبوع.


زيت جوز الهند وفازلين

قمي بمزج ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند مع ملعقة صغيرة من فازلين.
ضعي الخليط على الأظافر والبشرة المحيطة.
دلكيه بلطف لمدة 5-10 دقائق.
اشطفي الأظافر بالماء الدافئ وجففها جيدًا.
يمكن تكرار هذه العملية يوميًا لنتائج أفضل.


عصير البرتقال

اغمسي أظافرك في عصير البرتقال الطازج لمدة 10-15 دقيقة.
بعد ذلك، اشطف الأظافر بالماء الفاتر وجففها بلطف.
يمكن القيام بهذه العملية مرتين في الأسبوع.


زيت اللوز الحلو وزيت اللافندر

امزجي ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو مع ثلاث إلى أربع قطرات من زيت اللافندر.
قمي بتدليك الخليط على الأظافر والأكواع بلطف.
اتركيه لمدة 30 دقيقة ثم اشطفه بالماء الدافئ.
قمي بتكرار هذه العملية مرتين في الأسبوع.


تذكري أن تكون منتجات العناية الطبيعية لنمو الأظافر تحتاج إلى الاستمرار والصبر. 

قد يستغرق بعض الوقت حتى تظهر النتائج المرجوة.

 إضافةً إلى ذلك، حافظي على نظافة الأظافر وتجنب استخدام المنظفات القاسية أو المواد الكيميائية التي قد تضر بالأظافر.

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