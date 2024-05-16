جيش الاحتلال يعلن مصرع 5 جنود وإصابة 16 في تفجير مبنى| تفاصيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل 5 من الجنود الإسرائيليين وإصابة 16 آخرين في تفجير مبنى قامت به عناصر المقاومة الفلسطينية بمنطقة جباليا أمس، الأربعاء.

وقال جيش الاحتلال عبر حسابه على منصة “إكس”، إن الحادث أدى إلى مقتل كل من النقيب روي بيت يعقوب، والرقيب جلعاد أرييه بويم، والرقيب بتسلئيل شاشوا، والرقيب دانيال هامو، والرقيب إيلان كوهين.

وأضاف جيش الاحتلال، أن باقي الكتيبة أصيبت بجروح خطيرة، وتم إجلاء الجنود من لواء المظليين لتلقي العلاج الطبي، وتم إبلاغ عائلاتهم.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي تفاصيل الـ 5 جنود الذي قتلوا في المعركة وجاءت الكالتالي:

- النقيب روي بيت يعقوب (روي بيت يعقوب) 22 سنة، ضابط قتالي في الكتيبة 202 لواء مظليين، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

- الرقيب جلعاد آرييه بويم 22 عاماً من السامرة، مقاتل في الكتيبة 202 لواء المظليين، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

- الرقيب دانيال شيمو 20 عاماً من طبريا، مقاتل في الكتيبة 202 لواء المظليين، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

- الرقيب إيلان كوهين 20 عاماً من كرميئيل، مقاتل في الكتيبة 202 لواء المظليين، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

- الرقيب بيتسليل دافيد شاشواه 21 عاما من تل أبيب، مقاتل في الكتيبة 202 لواء المظليين، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

وأمس الأربعاء، أفادت القناة السابعة العبرية، أن عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي في الحرب على قطاع غزة ارتفع إلى 621، بينما وصل عدد القتلي منذ بدء عملية الاجتياح البري لـ غزة إلى 273 عسكريا إسرائيليا.

ومع عدد القتلي الجديد في صفوف جيش الاحتلال التي تم الإعلان عنهم اليوم، يصل بذلك عدد القتلي في صفوفهم إلى 626 جنديا.