جيش الاحتلال: إطلاق 60 صاروخا من لبنان باتجاه إسرائيل

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إنه تم رصد إطلاق حوالي 60 صاروخا من لبنان باتجاه قاعدة ميرون العسكرية ومستوطنات الجليل الأعلى والغربي.

وأضاف جيش الاحتلال في بيان "نجحت مقاتلات الدفاع الجوي في اعتراض عدة عمليات إطلاق، ووقعت أضرار طفيفة ولم تقع إصابات".

بدوره، اصدر حزب الله بيانا قال فيه:"دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وفي إطار الرد على الاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في الجنوب هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الاربعاء 15-5-2024، مقر وحدة المراقبة الجوية في قاعدة ميرون بعشرات صواريخ الكاتيوشا والصواريخ الثقيلة وقذائف المدفعية واصابوا تجهيزاتها السابقة والمستحدثة وتم تعطيل أجزاء منها بشكل كامل".

في بيان أخر منفصل ، قال حزب الله إنه:" دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وفي اطار الرد ‏على الاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في الجنوب هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الاربعاء ‏‏15-5-2024، مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت بصواريخ بركان الثقيلة واصابوها بشكل ‏مباشر وتم تدمير جزء منها".

