انتشار لافتات منع الموبايل والتدخين في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة.. صور

انتشرت في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في مدارس محافظة القاهرة ، لافتات “ ممنوع اصطحاب المحمول” و “ممنوع التدخين” .

يأتي ذلك تنفيذا للتعليمات الرسمية التي صدرت من مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة ، والتي تشدد على منع الطلاب من حيازة التليفون المحمول والأجهزة الإلكترونية التى تساعد على الغش داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 سواء مع المراقبين أو الطلاب ، وإتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه ما يتم رصده من مخالفات وفقاً للوائح والتعليمات المنظمة لأعمال الإمتحانات فى هذا الشأن والتى تصل إلى إلغاء الإمتحان للطالب وقد تصل إلى الحبس والغرامة ، بالإضافة إلى مواصلة الإجراءات الخاصة بالتفتيش قبل دخول الامتحانات بكل دقة وعناية.

وصدرت تعليمات رسمية لجميع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ، تشدد على ضرورة الإلتزام بجميع الإجراءات الدقيقة الخاصة بتفتيش الطلاب قبل دخول لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني ، والتأكد من عدم أجهزة إلكترونية تساعد على الغش

ومن جانبها .. أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، عن تشكيل غرف عمليات لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني بجميع الإدارت التعليمية الـ35، تكون متواصلة على مدار اللحظة .

وتنطلق اليوم الخميس امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني في جميع مدارس محافظة القاهرة وسط التزام كامل بكافة الضوابط المنظمة للعملية الامتحانية .

حيث يؤدي الطلاب اليوم في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني بمدارس محافظة القاهرة الامتحان في اللغة العربية والخط والاملاء والتربية الدينية.

لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024