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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بربع السعر.. أحدث ساعة هواوي متفرقش حاجة عن Apple Watch

بربع السعر..أحدث
بربع السعر..أحدث ساعة هواوي متفرقش حاجة عن Apple Watch

أطلقت هواوي أحدث ساعة ذكية لها، Watch Fit 3، في الصين. تتميز الساعة بتصميم أنيق وشاشة نابضة بالحياة ومجموعة من ميزات الصحة واللياقة، تم إطلاق الساعة عالميًا في وقت سابق من هذا الشهر. لنلق نظرة على مواصفاتها الرئيسية.

مواصفات Huawei Watch Fit 3 

 

تتميز Watch Fit 3 بشاشة AMOLED مستطيلة مستديرة بحجم 1.82 بوصة مع ذروة سطوع تبلغ 1500 شمعة ودرجة وضوح (PPI) تبلغ 347 ومعدل تحديث 60 هرتز. تتميز الشاشة بتصميم أنيق مع نسبة الشاشة إلى الجسم تبلغ 77.4٪. تتميز الساعة نفسها بهيكل من سبائك الألومنيوم الممتازة على شكل مربع مع حواف منحنية ومظهر جانبي رفيع يبلغ عرضه 9.9 مم فقط. يبلغ وزنها 26 جرامًا فقط بدون الحزام، مما يجعلها مريحة للارتداء لفترات طويلة.

تأتي Watch Fit 3 مجهزة بنظام مراقبة معدل ضربات القلب TruSeen 5.5 من Huawei، والذي يضمن تتبعًا دقيقًا لمعدل ضربات القلب حتى أثناء التمرين. كما أنها توفر قياسات تشبع الأكسجين في الدم (SpO2). تم تحسين سرعة اكتشاف أكسجين الدم، ويمكن لمستشعر PPG إخطار المستخدمين على الفور بالمخاطر المحتملة المتعلقة بالرجفان الأذيني والنبضات المبكرة.

تتضمن الساعة مراقبة النوم باستخدام تقنية TruSleep من Huawei، والتي تتعقب مراحل النوم وجودته. بالإضافة إلى ذلك، تقدم نظرة ثاقبة على صحة الجهاز التنفسي وتقدم نصائح شخصية حول نظافة النوم.

لم عشاق اللياقة البدنية، تتميز Watch Fit 3 بأكثر من 100 وضع تمرين، بما في ذلك وضع Track Run الجديد الذي يستخدم نظام تحديد المواقع العالمي المدمج لتتبع المسافة الدقيقة للمسار واللفة. كما أنها تتميز باكتشاف التمرين التلقائي لستة أنواع من التمارين ودورات اللياقة البدنية على المعصم مع إرشادات متحركة لتمارين مختلفة.

تقدم Watch Fit 3 مكالمات Bluetooth ومشغل موسيقى مستقل وتذكيرات في الوقت الفعلي للمهام اليومية. كما أنها تتميز بوظيفة مصراع عن بعد للتحكم في كاميرات الهواتف الذكية وهي مقاومة للماء 5 ATM، مما يجعلها مناسبة لظروف الطقس المختلفة.

تأتي الساعة الذكية مع شاشة عرض دائمة التشغيل (AOD). تعد باستمرار عمر بطارية يصل إلى 10 أيام في ظل ظروف معينة، مثل مكالمات Bluetooth المحدودة ومشغل الموسيقى. مع تمكين AOD، يقل عمر البطارية إلى حوالي 4 أيام. تدعم الساعة أيضًا الشحن السريع، حيث توفر عمر بطارية ليوم كامل بشحنة لمدة 10 دقائق فقط.

السعر والتوافر تتوفر Huawei Watch Fit 3 بستة ألوان ويمكن شراؤها حاليًا في الصين. يبدأ السعر من (حوالي 138 دولارًا أمريكيًا) لإصدار حزام الفلور المطاطي والنايلون، بينما يبلغ سعر إصدار حزام الجلد الطبيعي  (حوالي 166 دولارًا أمريكيًا).

بدأت الطلبات المسبقة على Watch Fit 3 في الساعة 4:08 مساءً اليوم، ومن المقرر بدء المبيعات الرسمية في الساعة 10:00 صباحًا يوم 20 مايو.

هواوي Watch Fit 3 الصين مواصفات Huawei Watch Fit 3

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