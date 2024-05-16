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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

اشتريها وأنت مغمض.. موبايلات Nokia تحصل على تحديث Android 15 الجديد

اشتريها وأنت مغمض..موبايلات
اشتريها وأنت مغمض..موبايلات Nokia تحصل على تحديث Android 15

نوكيا هي واحدة من العلامات التجارية القليلة التي تقدم تجربة Android قريبة من المخزون على هواتفها الذكية. وهذا يعني أن العلامة التجارية لا تحتاج إلى تغيير الكثير عندما تقوم Google بإصدار إصدار جديد من نظام التشغيل Android. بعبارة أخرى ، يمكن لأجهزة Nokia الحصول على البرامج قبل أجهزة العديد من العلامات التجارية الأخرى ، لكن القصة لم تسر على هذا النحو في السنوات الأخيرة.

لم تكن شركة Nokia رائعة في طرح البرامج في السنوات الأخيرة. ولكن ، كما في كل عام ، نأمل في بعض التحسينات من العلامة التجارية. على أي حال ، إذا كان لديك هاتف ذكي Nokia ، فلا بد أن تتساءل عما إذا كان مؤهلاً للترقية إلى Android 15 ؛ بعد كل شيء ، يعد نظام التشغيل الجديد حديث المدينة ، لأسباب وجيهة.

 

لذلك ، فيما يلي هواتف Nokia التي يُحتمل جدًا أن تحصل على تحديث Android 15:

 

نوكيا XR21 

نوكيا X30 

نوكيا G60 

نوكيا G42 

هذه ليست القائمة النهائية بأي حال من الأحوال. لقد تم إعداده بناءً على سياسة تحديث البرامج للهواتف الذكية Nokia. سنقوم بتحديثه بمجرد حصولنا على معلومات رسمية حول نفس الشيء.

عادةً ما تقدم شركة HMD Global ، المالكة لشركة Nokia ، تحديثين رئيسيين لنظام التشغيل وتحديثين أو ثلاثة تحديثات أمان لمدة عامين أو ثلاثة أعوام للهواتف الذكية Nokia. للأسف ، هذا لا ينطبق على الهواتف ذات الميزانية المحدودة والمبتدئة. بالكاد يتلقون أي تحديثات لنظام التشغيل Android.

Android 15: متى سيبدأ طرحه على هواتف Nokia؟ يخضع نظام التشغيل Android 15 حاليًا في مرحلة التطوير ، مع وجود العديد من معاينات المطورين وإصدارات تجريبية للمختبرين. وفقًا للمخطط الزمني الرسمي من Google ، يجب أن تستمر مرحلة البيتا حتى يونيو 2024 ، ثم ستخضع لمرحلة استقرار النظام الأساسي لإصلاح الأخطاء واللمسات الأخيرة.

على الرغم من أنه ليس لدينا تاريخ إصدار رسمي لنظام التشغيل Android 15 حتى الآن ، إلا أن الجميع يتوقع طرحه في نفس الوقت تقريبًا من العام الماضي ، في وقت ما في أكتوبر. من المحتمل أن يتم الإعلان عنه إلى جانب سلسلة Pixel 9 ، والتي ستكون أول هاتف يعمل بنظام التشغيل Android الأحدث مباشرة.

إذن ، هل تتوقع أن تبدأ شركة HMD Global في طرح نظام التشغيل الجديد في أكتوبر؟ حسنًا ، لا يبدو أن هذا يحدث إذا أخذنا في الاعتبار عمليات طرح نظام التشغيل السابقة للشركة.

تم إصدار Android 14 في أكتوبر من العام الماضي ، وبدأت العديد من علامات تجارية للهواتف الذكية في طرحه على هواتفها في نفس الشهر. ومع ذلك ، تأخرت شركة HMD Global كثيرًا للانضمام إلى الحفلة في يناير من هذا العام. ومنذ ذلك الحين ، لم تقم العلامة التجارية بإجراء تغييرات كبيرة على خطة طرح البرامج الخاصة بها ، لذلك توقع طرحًا بطيئًا مرة أخرى.

نوكيا XR21 X30 G60 G42 Android Android 15

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