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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مهلة أخيرة للمتقدمين بطلبات توفيق أوضاع قطع الأراضى بسفنكس الجديدة لاستيفاء المستندات

صدى البلد

أعلن المهندس أحمد إبراهيم أنور، رئيس جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، عن منح مهلة أخيرة لمدة 3 أشهر من تاريخ الإعلان بالصحف،  للعملاء الذين تقدموا بطلبات توفيق الأوضاع لقطع الأراضي المملوكة لهم ضمن حدود القرارات الجمهورية  أرقام 113 لسنة 2018، و61 لسنة 2019، و566 لسنة 2020 بمدينة سفنكس الجديدة، لاستيفاء المستندات واستكمال إجراءات توفيق الأوضاع.

وقال رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة، إنه على العملاء سرعة الحضور لمقر جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة - بالكيلو 55 طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراويلاستيفاء جميع المستندات، واستكمال جميع الاجراءات لتوفيق الأوضاع، وذلك حرصاً على الصالح العام ومصالح المواطنين. 

وحذر رئيس الجهاز، من أنه في حالة عدم الالتزام بالمهلة المحددة، فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويحق لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في جهاز مدينة سفنكس، التعامل على الأراضي المشار  إليها في ضوء المخطط المعتمد للمدينة. 

في سياق متصل، تفقد المهندس أحمد إبراهيم أنور، مشروعات المرافق والطرق بالمدينة، يرافقه مسئولو الجهاز، حيث شملت الجولة  المرور على أعمال مشروع خط المياه  قطر 400/500، والفرمة التمهيدية للطريق الرابط من توسعات مدينة الشيخ زايد  حتى محور سفنكس، وكذلك المرور على مشروع تنفيذ أعمال توسعة محور سفنكس، ومشروع أعمال التغذية الكهربائية لإنارة محور سفنكس، المرحلة الأولى. 

وشدد رئيس الجهاز، على شركات المقاولات ضرورة تكثيف العمل بالمشروعات، وتنفيذ الأعمال بالجودة المطلوبة، مؤكداً دعم  الهيئة وجهاز المدينة للشركات المنفذة لتذليل أية عقبات قد تواجههم أثناء تنفيذ الأعمال بالمشروعات الجارية بالمدينة.

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