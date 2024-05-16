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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب إعلانه مقاطعة الاحتلال.. فصل رئيس جامعة سنوما في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

صدى البلد

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الخميس، بفصل رئيس جامعة سنوما في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بسبب إعلانه مقاطعة الكيان الصهيوني.

وتم عزل رئيس جامعة ولاية سونوما ، اليوم ، من منصبه بعد يوم من إصدار رسالة يعلن فيها دعمه للقضية الفلسطينية ومقاطعته للكيان الصهيوني على مستوى الحرم الجامعي حول حرب إسرائيل الفاشية في قطاع غزة التي قالت إن الجامعة ستتابع "استراتيجيات الاستثمارات" وأيدت مقاطعة أكاديمية للجامعات الإسرائيلية.

وأعلن مستشار جامعة ولاية كاليفورنيا ميلدريد جارسيا عن القرار في بيان نُشر على موقع CSU على الإنترنت ، قائلاً إن رئيس ولاية سونوما مايك لي قد أخرج من الوظيفة بسبب الإدلاء بالبيان دون "الموافقات المناسبة".

احتفل المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين في مخيمات الطلاب عندما أصدر لي رسالة إلى حرم روهنرت بارك الجامعي الذي يضم حوالي 6000 طالب يوم الثلاثاء والتي استجابت لما يكفي من طلباتهم للنشطاء للموافقة على تفكيك مخيمهم بحلول مساء أمس.

إستراتيجيات الاستثمارات الأمريكية الإسرائيلية إسرائيلي المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين الكيان الصهيونى الكيان الصهيون حرب إسرائيل

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