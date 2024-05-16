مشيرة خطاب أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان: الوضع بغزة عار على الإنسانية

شاركت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان في الدورة (79) للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

وألقت رئيس المجلس كلمة ركزت على التزام مصر بحقوق الإنسان وجهودها لمواجهة التحديات الإقليمية، مؤكدة التزام مصر بحقوق الإنسان من خلال إطلاق أول استراتيجية وطنية لها في عام 2022.

قالت رئيسة المجلس، إن الدستور المصري لعام 2014، خصص قسما كاملاً لحقوق الإنسان، والتزام بتناغم التشريعات مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان

وقد أشارت "خطاب" إلى أن مشاركة المجلس في الدورة (79) للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تعبر عن التزام مصر الراسخ بتعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويين المحلي والإقليمي.

ونوهت السفيرة خطاب بالتزام مصر بتمكين المرأة، مشيرة إلى أن 44.5٪ من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان من السيدات، مؤكدة أهمية إشراك منظمات المجتمع المدني في خطاب حقوق الإنسان.

وتناولت السفيرة خطاب عدد من القضايا الحرجة ومنها ختان الإناث، والتي وصفتها بأنها "جريمة وانتهاك صارخ لكرامة الإنسان".

وأكدت دورها في تنسيق حركة مجتمعية ضد ختان الإناث مع مختلف الشركاء، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، مسلطة الضوء على جهود مصر التشريعية لتشديد العقوبات.

كما أعربت السفيرة خطاب عن قلقها العميق بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر، ووصفته بأنه "عار على الإنسانية" وأكدت على دعم مصر الثابت لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

واستعرضت جهود مصر، بما في ذلك استضافة الفلسطينيين النازحين، وتقديم المساعدة الإنسانية، والتفاوض على إطلاق سراح الرهائن.

وأقرت السفيرة خطاب بالتحديات التي تواجهها حركة حقوق الإنسان في العالم العربي وأفريقيا، خاصة في مواجهة النزاعات المستمرة وعدم الاستقرار السياسي.

وأكدت الحاجة إلى الاستمرار في الحوار والتعاون لتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة.

وشددت خطاب في الكلمة على دعم مصر لموقف جنوب إفريقيا بشأن محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان. انضمت مصر إلى دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية (ICJ).

ودعت السفيرة خطاب الدول الأفريقية إلى الاعتراف بدولة فلسطين التي أنشأتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم )181) (1948).

كما سلطت الضوء على دور مصر في دعم السودان من خلال استقبال اللاجئين وتقديم مساعدات إنسانية كبيرة.

وجددت السفيرة خطاب دعوة مصر إلى اتخاذ إجراءات دولية لحماية المدنيين في غزة وإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وحثت المجتمع الدولي على الوفاء بمسؤوليته في حماية حقوق الإنسان وضمان المساءلة عن الانتهاكات.

وقد.أكدت السفيرة خطاب على دور مصر النشط في التعاون الإقليمي بشأن قضايا حقوق الإنسان.

وأشارت إلى مشاركة مصر في مختلف المبادرات والتزامها بمشاركة أفضل الممارسات مع الدول الأفريقية الأخرى.

وقد أشاد رئيس ونائب الرئيس الجلسة بكلمة مصر في تقدير خاص للجهود المصرية وجهود المجلس القومي لحقوق الإنسان في ترسيخ حقوق الإنسان في البلاد.