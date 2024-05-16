التنظيم والإدارة: 39096 متقدمًا في ثاني أيام مسابقة شغل وظائف معلم مساعد مادة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن قيام 39096 شخصا بالتقديم في مسابقة شغل 18886 وظيفة معلم مساعد مادة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للصفوف الابتدائية (الرابع – الخامس - السادس)، وذلك في اليوم الثاني من فتح باب التقديم الذي بدأ 14 مايو الجاري ويستمر حتى يوم 27 من نفس الشهر، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg .

وقام الجهاز اليوم بنشر عدد من الإنفوجرافات التوضيحية بشأن الكليات والتخصصات المطلوبة في المسابقة التي أعلن عنها أواخر أبريل الماضي، في إطار حرصه على معاونة الراغبين في التقدم للمسابقة، وذلك على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، موضحًا فيه الكليات والتخصصات المطلوبة والمواد أيضًا وهي “اللغة العربية – اللغة الإنجليزية – الرياضيات – العلوم – الدراسات الاجتماعية - الحاسب الاّلي”، وذلك بجميع محافظات الجمهورية.