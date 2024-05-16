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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حكومة غزة تعلق على إعلان الجيش الأمريكي تثبيت الصريف البحري للمساعدات

الرصيف البحري العائم
الرصيف البحري العائم في غزة

علق مكتب الإعلام الحكومي في غزة، اليوم الخميس، على إعلان القيادة المركزية الأمريكية بتثبيت الرصيف البحري في غزة.

وقال مكتب الإعلام الحكومي في غزة، إنه لا يوجد تأكيد بعد إن كان الميناء العائم سيحدث نقلة نوعية في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأضاف مكتب الإعلام الحكومي، أنه يأمل أن تشرف الأمم المتحدة على توزيع المساعدات الإنسانية التي ستصل عبر الميناء المؤقت إلى غزة.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الخميس، أن الجنود الأمريكيين التابعين القيادة المركزية قاموا بتثبيت الرصيف المؤقت على الشاطئ في غزة بدون الدخول إلى غزة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان لها عبر حسابها على منصة “إكس”: "اليوم، في حوالي الساعة 7:40 صباحًا (بتوقيت غزة)، قام أفراد القيادة المركزية الأمريكية الذين يدعمون المهمة الإنسانية لتوصيل المساعدات الإنسانية الإضافية إلى المدنيين الفلسطينيين المحتاجين، بتثبيت رصيف مؤقت على الشاطئ في غزة".

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