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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موعد دخول المساعدات.. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تثبيت الرصيف البحري في غزة

الرصيف البحري العائم
الرصيف البحري العائم في غزة

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الخميس، أن الجنود الأمريكيين التابعين القيادة المركزية قاموا بتثبيت الرصيف المؤقت على الشاطئ في غزة بدون الدخول إلى غزة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان لها عبر حسابها على منصة “إكس”: "اليوم، في حوالي الساعة 7:40 صباحًا (بتوقيت غزة)، قام أفراد القيادة المركزية الأمريكية الذين يدعمون المهمة الإنسانية لتوصيل المساعدات الإنسانية الإضافية إلى المدنيين الفلسطينيين المحتاجين، بتثبيت رصيف مؤقت على الشاطئ في غزة".

وشددت القيادة المركزية الأمريكية، على أنه لم تدخل أي قوات أمريكية إلى قطاع غزة.

وأضافت القيادة المركزية، أنه من المتوقع أن تبدأ الشاحنات التي تحمل المساعدات الإنسانية في التحرك إلى شاطئ غزة في الأيام المقبلة. 

وأوضحت أن الأمم المتحدة هي من ستتسلم المساعدات الإنسانية، وسيتم تنسق توزيعها في غزة.

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