القيادة المركزية الأمريكية تعلن إسقاط طائرات مسيرة حوثية فوق خليج عدن |تفاصيل

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الاثنين، أنها اسقطت طائرات بدون طيار أطلقتها مليشيات الحوثي فوق خليج عدن.

وقالت القيادة في المركزية الأكريكية في بيان لها: "في حوالي الساعة 3:30 صباحًا (بتوقيت صنعاء) يوم 12 مايو، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكة في تدمير طائرات مسيرة أطلقتها مليشيات الحوثي المدعومين من إيران، فوق خليج عدن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

وأشارت القيادة المركزية الأمريكية، أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية.

وأضافت القيادة الأمريكية في بيانها، أنه تقرر أن الطائرات بدون طيار التي أطلقها الحوثيين تمثل تهديدًا وشيكًا لكل من قوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، لذلك تم إسقاطها.

أكدت القيادة المركزية الأمركية، أنه تم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانًا للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية.