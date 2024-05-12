القيادة المركزية الأمريكية: اعترضنا الليلة الماضية صواريخ أطلقها الحوثيون فوق البحر الأحمر

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، اليوم الأحد، أن القوات اعترضت الليلة الماضية صواريخ أطلقها الحوثيون من اليمن.

وبحسب الإعلان، فقد تم اعتراض الصواريخ فوق خليج عدن في البحر الأحمر، ولم تقع إصابات أو أضرار في الحادثة.

وفي وقت سابق، أصدر عبد الملك الحوثي، زعيم الحوثيين في اليمن، تحذيراً خطيراً، يشير إلى تصعيد جديد في الصراع الدائر بالبحر الأحمر.

وأعلن الحوثي أن الجماعة ستستهدف بشكل نشط السفن المرتبطة بتوريد أو نقل البضائع إلى إسرائيل، بغض النظر عن وجهتها المقصودة.

ويأتي هذا الإعلان ردًا على "العدوان الإسرائيلي على رفح"، جنوب قطاع غزة، بحسب البيان.