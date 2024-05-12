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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسط التوترات.. قائد القيادة المركزية الأمريكية في إسرائيل لبحث آخر التطورات بغزة

قائد القيادة المركزية
قائد القيادة المركزية الأمريكية في إسرائيل لبحث أخر التطورات

بحث رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، اليوم الأحد، مع قائد القيادة المركزية الأمريكية، التطورات في غزة.

ووصل قائد القيادة المركزية الأمريكية، مايكل إريك كوريلا، إلى إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع للقاء هاليفي.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أجرى كوريلا وهاليفي "تقييما للوضع التشغيلي، وناقشا التطورات التشغيلية وتعزيز التنسيق والتعاون بين الجيوش".

وتأتي الزيارة وسط التوترات مع واشنطن، بعد أن هدد الرئيس الأمريكي جو بايدن بتجميد بعض شحنات الأسلحة إلى إسرائيل إذا شن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما كبيرا في رفح جنوب غزة.

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