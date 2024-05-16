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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الأمريكي يبدأ بنقل الرصيف البحري إلى ساحل غزة

صدى البلد

بدأ الجيش الأمريكي، الأربعاء، نقل الرصيف البحري الذي تبنيه واشنطن، إلى ساحل غزة، تمهيداً لتشغيل ميناء مؤقت وعد به الرئيس جو بايدن لتسريع تدفق المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين، وفق "رويترز".

واختار الجيش تجميع الرصيف أولاً في ميناء أسدود الإسرائيلي، في وقت سابق من هذا الشهر، بسبب الظروف الجوية في الموقع الذي سيقام فيه الرصيف في غزة.

ويأمل مسؤولون أن يرسو الرصيف على ساحل غزة وأن تبدأ المساعدات في التدفق في الأيام المقبلة.

وأفاد مسؤول أمريكي بأنه "في وقت سابق من اليوم، بدأت مكونات الرصيف المؤقت إلى جانب سفن عسكرية مشاركة في بنائه، بالتحرك من ميناء أسدود إلى غزة حيث يرسو على الشاطئ للمساعدة في توصيل المساعدات الإنسانية الدولية".

من جهتها، قالت وزارة الخارجية البريطانية، إن "شحنة بريطانية تبلغ نحو 100 طن من المساعدات غادرت قبرص متجهة إلى رصيف مؤقت جديد في غزة".

وقال دان ديكهاوس مدير الاستجابة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في تصريحات صحفية إنه "لا يزال يتعين على إسرائيل بذل المزيد من الجهد لتبديد المخاوف من مقتل عمال الإغاثة في غزة، بشكل عام، ما زلنا غير راضين. ولن نرضى ما دمنا نشهد مقتل وإصابة عمال إغاثة".
 

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