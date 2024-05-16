في القمة العربية.. الرئيس الفلسطيني يوجه اتهامات خطيرة للولايات المتحدة بشأن غزة

بدأت القمة العربية الـ 33 ، اليوم الخميس، في انطلاق جدول أعمالها في عاصمة البحرين المنامة والتي ستناقش حجم التحديات التي تواجه العالم العربي، ويأتي في مقدمتها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفي كلمته، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن أكثر من 120 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح وأكثر من 70% من المنشآت دمرت بالكامل في قطاع غزة.

وأضاف الرئيس الفلسطيني، أنه تم شكيل قبل أسابيع حكومة جديدة لكن لم تحصل على أي دعم مالي عالمي كما كان متوقَّعًا، لافتا إلى أن الحكومة الجديدة تواجه مصاعب مع استمرار احتجاز إسرائيل الأموال الفلسطينية.

وأشار أبو مازن إلى أن مواصلة إسرائيل احتجاز الأموال الفلسطينية يضع الحكومة في وضع حرج للغاية.

كما أشار الرئيس الفلسطيني في كلمته، إلى أن جرائم الحرب والإبادة الجماعية في غزة مستمرة منذ 7 أشهر بغطاء أمريكي.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة استخدمت الفيتو 4 مرات منها 3 لمنع وقف إطلاق النار في غزة ورابع ضد إقامة دولة فلسطينية، مشددا على أنه لابد من مطالبة الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل للإفراج عن أموال السلطة الفلسطينية.

كما قال عباس إن العملية العسكرية التي نفذتها حماس في 7 أكتوبر وفرت الذرائع لإسرائيل لتهاجم قطاع غزة وتدمره، لافتا إلى أن رفض حماس لإنهاء الإنقسام صب في مصلحة إسرائيل.

وعلى جانب آخر، قال الرئيس الفلسطيني، إنه لا يجب منع تهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية إلى خارج بلادهم وتكرار مأساتي 1948 و1967.

وطالب أبو ماون المجتمع الدولي بالبدء الفوري لتنفيذ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية.