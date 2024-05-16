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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في القمة العربية.. ملك الأردن يوجع رسالة إلى العالم العربي بشأن غزة

ملك الأردن
ملك الأردن

بدأت القمة العربية الـ 33 ، اليوم الخميس، في انطلاق جدول أعمالها في عاصمة البحرين المنامة والتي ستناقش حجم التحديات التي تواجه العالم العربي، ويأتي في مقدمتها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفي كلمته، قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إن المنطقة العربية تعيش واقع أليم وغير مسبوق جراء ما يعيشه قطاع غزة.

وأضاف العاهل الأردني، أن يجب أن تتوقف الحرب الإسرائيلي على قطاع غزة، وعلى العالم تحمل مسؤوليته الأخلاقية والإنسانية.

وأشار ملك الأردن، إلى أنه على المجتمع العربي تكثيف جهودة لمساندة الحكومة الفلسطينية ودعم الفلسطينيين لقيام دولتهم المستقلة.

وشدد العاهل الأردني، على ضرورة استمرار دعم وكالة الأونروا وزيادة المخصصات لاستمرار عملها في غزة، مؤكدا على استمرار الأردن على إيصال المساعدات لـ غزة.

وقال إنه يجب أيضا أن تتوقف الحرب في غزة وعلى العالم تحمل مسؤولياته لإنهاء صراع مستمر منذ 7 عقود، لافتا إلى أن الأردن سيواصل الأردن حماية المقدسات في القدس انطلاقًا من وصايته عليها

كما شدد العاهل الأردني، أنه على العالم أن يتحمل مسؤوليته الأخلاقية لإنهاء صراع امتد لسبعة عقود.

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