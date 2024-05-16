القمة العربية ترحب باعتزام مصر الانضمام لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل

أكدت القمة العربية 33 إدانة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لرفضها الانصياع إلى قرار مجلس الأمن 2728 (2024)، والذي طالب، ضمن أمور أخرى، بوقف فوري لإطلاق النار، وقراري مجلس الأمن 2712 (2023)، و2720 (2023) اللذين طالبا بالسماح فوراً بإيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة بشكل واسع وأمن ودون عائق، وكذلك رفضها الالتزام بأمري محكمة العدل الدولية بالتدابير المؤقتة.

ورحب القرار الصادر عن القمة العربية بقبول محكمة العدل الدولية الاختصاص القضائي للبت في الدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، بتهمة فشلها في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، واستخلاص المحكمة أن الشعب الفلسطيني محمي بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها والترحيب بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة يومي 2024/1/26 و 2024/3/28، وألزمت إسرائيل باتباعها لوقف قتل المدنيين الفلسطينيين وإيذائهم جسدياً وعقلياً، ووقف منع الولادات، وتدفق المساعدات الإغاثية والطبية إلى كامل قطاع غزة، والإدانة الشديدة لرفض إسرائيل الالتزام بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، والترحيب بانضمام دولة ليبيا للدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب افريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

ونص القرار على الترحيب بإعلان جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية اعتزامهما رسمياً الانضمام إلى هذه الدعوى.