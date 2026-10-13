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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

هشام عطوة يهنئ الأمانة العامة لمؤتمر أدباء مصر بتشكيلها الجديد

هشام عطوة
هشام عطوة
جمال عاشور

هنأ الفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أعضاء الأمانة العامة لمؤتمر أدباء مصر، بمناسبة تشكيلها الجديد، وانتخاب الدكتور شوكت المصري، عميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون فرع الإسكندرية، أمينا عاما للمؤتمر في دورته الثامنة والثلاثين، المقرر إقامتها عام 2027، والشاعر جمال حراجي أمينا عاما مساعدا ممثلا عن أدباء الوجه البحري، والشاعر إبراهيم البرديسي أمينا عاما مساعدا ممثلا عن أدباء الوجه القبلي.

وأعرب رئيس الهيئة عن خالص تمنياته لأعضاء الأمانة العامة بالتوفيق في أداء مهامهم، والعمل على الإعداد لدورة جديدة تواصل مسيرة المؤتمر، وتعزز حضوره بوصفه أحد أبرز الفعاليات المعنية بالحركة الأدبية في مختلف محافظات مصر، ومنصة للحوار وتبادل الرؤى بين الأدباء والمبدعين، ومناقشة قضايا الإبداع والنقد والتحولات التي يشهدها المشهد الثقافي.

وأكد "عطوة" تطلعه إلى أن تسهم الدورة المقبلة في إبراز ثراء التجارب الأدبية وتنوعها، وإتاحة الفرصة أمام الأصوات الإبداعية المختلفة للتعبير عن رؤاها، بما يدعم التواصل بين أجيال الكتاب والمبدعين، ويعزز دور الثقافة الجماهيرية في اكتشاف المواهب ورعاية الطاقات الأدبية، وإثراء الحياة الثقافية المصرية.

كما أعرب عن خالص تمنياته لأعضاء الأمانة العامة بالنجاح في استكمال الاستعدادات التنظيمية والبرامج الثقافية والبحثية للمؤتمر، وأن تخرج دورته الثامنة والثلاثون بصورة تليق بمكانته وتاريخه، وتحقق أهدافه في دعم الأدباء، وتعميق الحوار حول قضايا الأدب المصري، وترسيخ حضور الإبداع في المشهد الثقافي العام.

الفنان هشام عطوة الهيئة العامة لقصور الثقافة الأمانة العامة لمؤتمر أدباء مصر الدكتور شوكت المصري

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