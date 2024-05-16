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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد الليثي يكشف التشكيل الأقرب للأهلي أمام الترجي في ذهاب نهائي أفريقيا

صدى البلد

كشف الإعلامي محمد الليثي استقرار مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، بنسبة 95 % على التشكيل الذي سيخوض مباراة الترجي السبت المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بإستاد حمادي العقربي في رادس.

وأوضح محمد الليثي خلال تقديمه برنامج 10 و 10 عبر إذاعة أون تايم سبورت إف ام على موجات 93.7 قائلا "يضم التشكيل المتوقع للأهلي أمام الترجي ، كلاً من : مصطفى شوبير  ، محمد عبد المنعم ورامي ربيعة ، محمد هاني ، مروان عطية ، اكرم توفيق ، امام عاشور ، علي معلول ، رضا سليم ، بيرسي تاو  ووسام أبو علي ".

وأشار محمد الليثي " أن كولر قد يدفع بـ محمد مجدي أفشة بدلاً من مروان عطية حال عدم جاهزية الأخير بسبب معاناته من كدمة في الركبة أبعدته عن بعض التدريبات الأخيرة وتشاور  كولر مع معاونيه بشأن عدة أمور فنية بشأن التشكيل ، وطرح البعض فكرة الدفع بـ محمود متولي في خط الوسط حال عدم جاهزية مروان عطية ، وتم طرح أيضاً فكرة مشاركة متولي في الدفاع بجانب عبد المنعم بسبب قدرة متولي على بدء الهجمات من الخلف كما اقترح البعض أيضاً الدفع بـ حسين الشحات أساسياً على حساب رضا سليم لكن في النهاية تم الاتفاق على التشكيل السابق ذكره ".

مباراة الترجي نهائى دورى أبطال إفريقيا الأهلى

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