حبس مسؤول سابق في البعثة الدبلوماسية الليبية بالقاهرة

أعلنت السلطات الليبية اليوم الخميس 16 مايو 2024 حبس دبلوماسي ليبي سابق في بعثة طرابلس بالقاهرة تورط في مخالفات مالية وإدارية.

وأفادت صحيفة "الوسط" الليبية بأن مكتب النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، أعلن اليوم الخميس، حبس مسؤول سابق عن تدبير شؤون المكتب الصحي في البعثة الدبلوماسية الليبية لدى مصر على ذمة التحقيق.

وأوضح البيان الصادر عن مكتب النائب العام الليبي أن دلائل قدمها تقرير ديوان المحاسبة تشير إلى مخالفات ضد «مسؤول ضبط العمل الإداري والمالي المرتبط بتقديم الخدمة الطبية لصالح الموفدين للاستشفاء في مشافي مصر».

وأشار البيان إلى أن «المسؤول تحلل من قواعد وضوابط إدارة مخصصات تقديم الخدمة الطبية؛ وتسبب سلوكه في إلحاق ضرر ببعض مستحقي الخدمة الطبية».

وسبق أن أمرت النيابة العامة في وقت سابق هذا الأسبوع بحبس القائم السابق بأعمال بعثة ليبيا لدى بوروندي بعد تسببه في إنفاق أموال عامة في غير الوجه المخصص لها.

وحققت النيابة في تقرير لديوان المحاسبة بشأن أوجه صرف الأموال المخصصة لتنفيذ مشروع لليبيا في بورندي، واتضح «انحراف القائم بالأعمال عن مسلمات وظيفته، وتخليه عن الضوابط اللازمة لصيانة» المبلغ المخصص للمشروع وهو 224 ألف دولار، حسب بيان مكتب النائب العام.