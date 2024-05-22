المؤتمر: قرار المحكمة الجنائية باعتقال نتنياهو بداية لاعتراف دولى بجرائم الاحتلال

قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية، الذى يقضى باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، بمثابة خطوة تاريخية وانتصار للعدالة الدولية، وفى نفس الوقت اعتراف دولى بالجرائم التى ارتكبها نتنياهو وقادة الاحتلال بحق الشعب الفلسطينى على مدار السنوات الماضية والشهور الأخيرة على وجه التحديد.

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن القرار ياتى بالتزامن مع تصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين واجتياح رفح الفلسطينية، وسياسات الضم والتوسع الاستيطانى غير القانونية التى ينتهجها نتنياهو، فى تحدٍ صارخ للقانون الدولي، وحرب الإبادة التى يشنها جيش الاحتلال بحق الشعب الفلسطينى الأعزل وسياسة التهجير القسرى التى تنتهجها حكومه إسرائيل خلال الفترة الأخيرة،.

وثمن النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر الجهود المصرية الرافضة لسياسة التهجير القسري للفلسطينيين.

وأشار السعيد غنيم، إلى أن اعتقال نتنياهو سيكون رسالة قوية لاسرائيل ولكل مجرمى الحرب بأن أيامهم باتت معدودة وسيتم اعتقالهم قريبا، وأن القانون الدولى لن يقف صامتًا بعد اليوم إزاء الجرائم الوحشية المرتكبة ضد البشرية، مشددا على ضرورة أن يكون للمجتمع الدولى دور أكثر صرامة لوقف ألة الحرب وقتل الأبرياء، ومحاسبة كل من تلطخت أياديهم بدماء الأبرياء.