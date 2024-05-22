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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| مواصفات هافال جوليان الفيس ليفت بمصر.. سعر سوبارو كروس تريك 2024 بعد التخفيضات

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024، وجاءت هذه الإصدارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول علي طرازات بها العديد من المميزات والتكنولوجيات المتطورة ، بالإضافة الي أن سوق السيارات يشهد إقبالاً كبيراً بعدما تراجعت قيمة الأوفر برايس التي كان يتم وضعها علي السعر الرسمي .

 

يحتوي سوق السيارات المصري علي العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتوافرت هذه الإصدارات بعد تراجع قيمة الأوفر برايس.

 

كشف وكيل سيارات هافال بالسوق المصري عن اقتراب موعد طرح سيارة هافال جوليان الفيس ليفت بمصر، وتنتمي جوليان  لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

 

تراجعت أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 بالسوق المصري للسيارات وجاء ذلك نتيجة استقرار سعر صرف الدولار ، مما ادي إلي زيادة اقبال المواطنين على شراء السيارات الجديدة ، وذلك لما يتوافر بها من مميزات وتكنولوجيات متطورة تعمل علي راحة قائد السيارة وركابها.

 

كشفت شركة رينو الفرنسية عن طرازها الجديد رينو Rafale E-Tech 4x4 300 الهجين، وتنتمي  Rafale E-Tech لفئة السيارات الـ SUV الكوبيه ، وتظهر بتصميم أنيق وعصري.

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