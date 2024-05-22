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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

سعر سوبارو كروس تريك 2024 بعد التخفيضات

سعر سوبارو كروس
سعر سوبارو كروس تريك 2024 بعد التخفيضات

تراجعت أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 بالسوق المصري للسيارات وجاء ذلك نتيجة استقرار سعر صرف الدولار ، مما ادي إلي زيادة اقبال المواطنين على شراء السيارات الجديدة ، وذلك لما يتوافر بها من مميزات وتكنولوجيات متطورة تعمل علي راحة قائد السيارة وركابها .

 سعر سوبارو كروس تريك 2024 بعد التخفيضات

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- مواصفات سوبارو كروس تريك موديل 2024 :

 سعر سوبارو كروس تريك 2024 بعد التخفيضات

تحتوي سيارة سوبارو كروس تريك موديل 2024 علي العديد من المميزات من ضمنها، شاشة ذكية مقاس 11.6 بوصة، وبها العديد من مستويات الرفاهية الجديدة ، وبها  نظام لـ مساعدة السائق EyeSight بشكل قياسي، وبها مكابح للطوارئ الآلية، ونظام للتحذير من مغادرة المسار ، ونظام المساعدة علي الحفاظ على المسار ، ونظام تثبيت السرعة التكيفي، و بلوتوث، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، مدخل AUX و USB .

- محرك سوبارو كروس تريك موديل 2024 :

 سعر سوبارو كروس تريك 2024 بعد التخفيضات

سعه خزان وقود سيارة سوبارو كروس تريك موديل 2024 يصل الي 63 لتر ، وتستمد قوتها من محرك سعه 2000 سي سي ، ومزودة بـ بناقل حركة أوتوماتيك، وتنتج قوة 156 حصان، ويصل عزم دورانها الي 196 نيوتن/متر ، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 10.5 ثانية .

- أسعار سوبارو كروس تريك موديل 2024 الجديدة :

 سعر سوبارو كروس تريك 2024 بعد التخفيضات

تتواجد سيارة سوبارو كروس تريك موديل 2024 بالسوق المصري بفئة واحدة سعرها الجديد 2 مليون و 350 ألف جنيه، بدلا من 2 مليون و 495 ألف جنيه ، بتراجع يصل الي 145 ألف جنيه .

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