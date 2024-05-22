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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

شاهد| رينو Rafale E-Tech الهجين الجديدة

رينو Rafale E-Tech
رينو Rafale E-Tech الهجين الجديدة

كشفت شركة رينو الفرنسية عن طرازها الجديد رينو Rafale E-Tech 4x4 300 الهجين، وتنتمي  Rafale E-Tech لفئة السيارات الـ SUV الكوبيه ، وتظهر بتصميم أنيق وعصري .

 رينو Rafale E-Tech الهجين الجديدة

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- أبعاد رينو Rafale E-Tech الهجين :

 رينو Rafale E-Tech الهجين الجديدة

تأتي سيارة رينو Rafale E-Tech 4x4 300 الهجين الجديدة بطول 4.71 مم،  وعرض 1.86 مم، وارتفاع 1.61 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2.74 مم .

- محرك رينو Rafale E-Tech الهجين :

 رينو Rafale E-Tech الهجين الجديدة

تحصل سيارة رينو Rafale E-Tech 4x4 300 الهجين علي قوتها من محرك بنزين سعه 1200 سي سي تيربو، وتنتج قوة 150 حصان، ومتصل بها 3 محركات كهربائية يعطوا قوة تصل الي 300 حصان ، وبها بطارية سعه 22 كيلووات/ساعة ، ويمكنها قطع مدي سير يصل الي 100 كم/ساعة ، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في مدة 6.4 ثانية .

- مواصفات رينو Rafale E-Tech الهجين :

 رينو Rafale E-Tech الهجين الجديدة

تمتلك سيارة  رينو Rafale E-Tech 4x4 300 الهجين العديد من المميزات من ضمنها، مجموعة التعليق المتوائمة والتي تتواءم مع حالة الطريق ، وكاميرا مثبتة في الأمام، وبها العديد من أوضاع القيادة، و شاشة ملتيميديا.

رينو Rafale E-Tech 4x4 300 شركة رينو الفرنسية Rafale E- Tech أبعاد رينو Rafale E-Tech الهجين محرك رينو Rafale E-Tech

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