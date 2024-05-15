ينتشر داخل سوق السيارات المصري باقة متنوعة من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وجاءت هذه الطرازات لتلبية رغبة المواطنين في الحصول علي سيارات متطورة .

وذلك بعد تراجع أسعار السيارات نتيجة استقرار سعر صرف الدولار ، ومن ضمن السيارات المتوافرة بالسوق المصري ، جيتور X70، وجي أي سي امبو، وشيرى 8 تيجو ، وجاك J7، وبيستون T77 PRO .

- جيتور X70 موديل 2024 :

منها جيتور وشيري ..سيارات جديدة بالسوق المصري بدون زيادات

زودت سيارة جيتور X70 موديل 2024 بمحرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتتسارع من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 10 ثواني ، ومزودة بعلبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعه 55 لتر ، وعزم دوران 210 نيوتن/متر ، وقوة 147 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

الفئة الأولي من سيارة جيتور X70 موديل 2024 تباع بسعر مليون و 184 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيتور X70 موديل 2024 تباع بسعر مليون و 254 ألف جنيه .

- جي أي سي امبو موديل 2024 :

منها جيتور وشيري ..سيارات جديدة بالسوق المصري بدون زيادات

قوة سيارة جي أي سي امبو موديل 2024 تصل الي 170 حصان، ومزودة بناقل حركة أوتوماتيك، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وبها عزم دوران يصل الي 270 نيوتن/متر ، وخزان وقود يصل سعته الي 47 لتر .

الفئة الأولي من سيارة جي أي سي امبو موديل 2024 تباع بسعر مليون و 170 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جي أي سي امبو موديل 2024 تباع بسعر مليون و 310 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة جي أي سي امبو موديل 2024 تباع بسعر مليون و 390 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة جي أي سي امبو موديل 2024 تباع بسعر مليون و 420 ألف جنيه .

- شيرى 8 تيجو موديل 2024 :

منها جيتور وشيري ..سيارات جديدة بالسوق المصري بدون زيادات

سعه خزان وقود سيارة شيرى 8 تيجو موديل 2024 يصل الي 51 لتر ، وتنتج عزم دوران يصل الي 210 نيوتن/متر ، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 145 حصان .

الفئة الأولي من سيارة شيرى 8 تيجو موديل 2024 تباع بسعر مليون و 125 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى 8 تيجو موديل 2024 تباع بسعر مليون و 175 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيرى 8 تيجو موديل 2024 تباع بسعر مليون و 225 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة شيرى 8 تيجو موديل 2024 تباع بسعر مليون و 275 ألف جنيه .

- جاك J7 موديل 2024 :

منها جيتور وشيري ..سيارات جديدة بالسوق المصري بدون زيادات

تصل قوة سيارة جاك J7 موديل 2024 من المحرك الي العجلات من خلال ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتنتج عزم دوران يصل الي 210 نيوتن/متر، وبها قوة 150 حصان، وتصل سعه خزان وقودها الي 55 لتر .

الفئة الأولي من سيارة جاك J7 موديل 2024 تباع بسعر مليون و 119 ألف جنيه .

الفئة الأولي من سيارة جاك J7 موديل 2024 تباع بسعر مليون و 169 ألف جنيه .

- بيستون T77 PRO موديل 2024 :

منها جيتور وشيري ..سيارات جديدة بالسوق المصري بدون زيادات

تحصل سيارة بيستون T77 PRO موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعه 45 لتر ، وتنتج عزم دوران يصل الي 258 نيوتن/متر، وقوة 169 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 192 كم/ساعة .

الفئة الأولي من سيارة بيستون T77 PRO موديل 2024 تباع بسعر مليون و 115 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بيستون T77 PRO موديل 2024 تباع بسعر مليون و 205 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة بيستون T77 PRO موديل 2024 تباع بسعر مليون و 285 ألف جنيه .