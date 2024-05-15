يتوافر بالسوق المصري للسيارات العديد من فئات السيارات الجديدة موديل 2023 ، وذلك من أجل إتاحة جميع أنواع السيارات أمام المواطنين لاختيار السيارة الأنسب لاحتياجاتهم ، وتساعدهم على التنقل بكل سهولة بفضل ما تمتلكه من تكنولوجيات متطورة ومن ضمن تلك السيارات سكودا كاميك موديل 2023 ، وتنتمي لفئة السيارات العائلية كبيرة الحجم .

أسعار سكودا كاميك الجديدة بـ مصر بعد التخفيضات

- محرك سكودا كاميك موديل 2023 العائلية :

أسعار سكودا كاميك الجديدة بـ مصر بعد التخفيضات

تحصل سيارة سكودا كاميك موديل 2023 علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.9 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج الي 6.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج عزم دوران يصل الي 155 نيوتن/متر ، وقوة 110 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 183 كم/ساعة .

- مواصفات سكودا كاميك موديل 2023 :

أسعار سكودا كاميك الجديدة بـ مصر بعد التخفيضات

تحتوي سيارة سكودا كاميك موديل 2023 علي العديد من المميزات المتطورة من ضمنها، نظام تحكم من خلال عجلة القيادة، ، ومدخل AUX، ومدخل USB، وبلوتوث، وحساسات للركن، ووسائد هوائية، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وESP ، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS .

أسعار سكودا كاميك الجديدة بـ مصر بعد التخفيضات

بالإضافة الي كاميك موديل 2023 تمتلك أيضا ، نظام إيموبليزر ضد السرقة، وباور ستيرنج، وريموت كنترول، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، ومرايات كهرباء، وتكييف، وزر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وإنذار ضد السرقة، وكاميرا خلفية، وقفل مركزي للأبواب، ومصابيح ضباب، ومثبت سرعة .

- أسعار سكودا كاميك الجديدة موديل 2023 بالسوق المصري :

أسعار سكودا كاميك الجديدة بـ مصر بعد التخفيضات

تباع سيارة سكودا كاميك الجديدة موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بفئه واحدة سعرها مليون و 100 ألف جنيه .