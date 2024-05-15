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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أسعار سكودا كاميك الجديدة بـ مصر بعد التخفيضات

أسعار سكودا كاميك
أسعار سكودا كاميك الجديدة بـ مصر بعد التخفيضات

يتوافر بالسوق المصري للسيارات العديد من فئات السيارات الجديدة موديل 2023 ، وذلك من أجل إتاحة جميع أنواع السيارات أمام المواطنين لاختيار السيارة الأنسب لاحتياجاتهم ، وتساعدهم على التنقل بكل سهولة بفضل ما تمتلكه من تكنولوجيات متطورة ومن ضمن تلك السيارات سكودا كاميك موديل 2023 ، وتنتمي لفئة السيارات العائلية كبيرة الحجم .

أسعار سكودا كاميك الجديدة بـ مصر بعد التخفيضات

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- محرك سكودا كاميك موديل 2023 العائلية :

أسعار سكودا كاميك الجديدة بـ مصر بعد التخفيضات

تحصل سيارة سكودا كاميك موديل 2023 علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.9 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج الي 6.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج عزم دوران يصل الي 155 نيوتن/متر ، وقوة 110 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 183 كم/ساعة .

- مواصفات سكودا كاميك موديل 2023 :

أسعار سكودا كاميك الجديدة بـ مصر بعد التخفيضات

تحتوي سيارة سكودا كاميك موديل 2023 علي العديد من المميزات المتطورة من ضمنها، نظام تحكم من خلال عجلة القيادة، ، ومدخل AUX، ومدخل USB، وبلوتوث، وحساسات للركن، ووسائد هوائية، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وESP ، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS .

أسعار سكودا كاميك الجديدة بـ مصر بعد التخفيضات

بالإضافة الي كاميك موديل 2023  تمتلك أيضا ، نظام إيموبليزر ضد السرقة، وباور ستيرنج، وريموت كنترول، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، ومرايات كهرباء، وتكييف، وزر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وإنذار ضد السرقة، وكاميرا خلفية، وقفل مركزي للأبواب، ومصابيح ضباب، ومثبت سرعة .

- أسعار سكودا كاميك الجديدة موديل 2023 بالسوق المصري :

أسعار سكودا كاميك الجديدة بـ مصر بعد التخفيضات

تباع سيارة سكودا كاميك الجديدة موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بفئه واحدة سعرها مليون و 100 ألف جنيه .

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