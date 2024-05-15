يضم سوق السيارات المصري باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، ويقدم الصانع الفرنسي بسوق السيارات المصري العديد من فئات السيارات التي يبحث عنها المواطنين، خصوصا بعد تراجع قيمة الأوفر برايس التي كان يتم وضعها علي السعر الرسمي للسيارة ومن ضمن تلك الطرازات بيجو 2008 موديل 2024 ، وتنتمي 2008 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية .

أرخص سيارة SUV بالسوق المصري 2024 من بيجو الفرنسية

- مواصفات بيجو 2008 موديل 2024 :

أرخص سيارة SUV بالسوق المصري 2024 من بيجو الفرنسية

زودت سيارة بيجو 2008 موديل 2024 بالعديد من المميزات المتطورة من ضمنها، وسائد هوائية، ونظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات TPMS، وأنظمة الفرامل المساعدة ، ونظام الفرامل المانعة للانزلاق ABS، والتوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD ، ونظام التحكم في صعود المرتفعات HLA، والتحكم الإلكتروني في الثبات ESC، وحساسات ركن خلفية وأمامية، وكاميرا خلفية .

أرخص سيارة SUV بالسوق المصري 2024 من بيجو الفرنسية

بالإضافة إلي أن سيارة بيجو 2008 تمتلك أيضا ، شاشة ترفيهية مقاس 7 بوصة تعمل باللمس ، وبها أمكانية توصيل الهاتف الذكي عن طريق Apple Car Play وAndroid Auto، وبها فتحه سقف بانوراما، وشاحن لاسلكي، وتكييف هواء أوتوماتيك.

- محرك بيجو 2008 موديل 2024 :

أرخص سيارة SUV بالسوق المصري 2024 من بيجو الفرنسية

عزم دوران سيارة بيجو 2008 موديل 2024 يصل الي 230 نويتن/متر ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتستمد قوتها من محرك سعه 1200 سي سي تيربو، وبها قوة 130 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.3 ثانية ، وبها خزان وقود سعه 44 لتر .

- أسعار بيجو 2008 موديل 2024 بالسوق المصري :

أرخص سيارة SUV بالسوق المصري 2024 من بيجو الفرنسية

الفئة الأولي من سيارة بيجو 2008 موديل 2024 تباع بالسوق المصري بدون زيادات بسعر مليون و 629 ألف جنيه .

الفئة الأولي من سيارة بيجو 2008 موديل 2024 تباع بالسوق المصري بدون زيادات بسعر مليون و 749 ألف جنيه .