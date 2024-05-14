سوق السيارات المصري يضم العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتوافره تلك الإصدارات من اجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول علي سيارات تحتوي علي الكثير من التكنولوجيات والمميزات المتطورة ومن ضمن تلك الطرازات ميتسوبيشي اكليبس كروس، وهيونداي توسان، ومينى كانترى مان، واوبل جراند لاند، وسيتروين C5 اير كروس .

- ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2024 :

سيارات جديدة بالسوق المصري تباع بدون زيادات سعرية

تستمد سيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2024 قوتها من محرك سعه 1500 سي سي تربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك ، وتنتج قوة 150 حصان، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعه 63 لتر ، وتصل سرعتها الي 100 كم/ساعة من وضع السكون في 8.6 ثانية .

الفئة الأولي من سيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2024 تباع بسعر مليون و 675 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2024 تباع بسعر مليون و 740 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2024 تباع بسعر مليون و 800 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2024 تباع بسعر مليون و 870 ألف جنيه .

- هيونداي توسان موديل 2024 :

سيارات جديدة بالسوق المصري تباع بدون زيادات سعرية

تتسارع سيارة هيونداي توسان موديل 2024 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9 ثواني ، وبها محرك سعه 1600 سي سي تيربو، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران يصل الي 265 نيوتن/متر ، وخزان وقود 54 لتر ، وبها قوة 180 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 201 كم/ساعة .

تبدأ أسعار سيارة هيونداي توسان موديل 2024 من مليون و 750 ألف جنيه، وتصل الي 2 مليون و 275 ألف جنيه .

- مينى كانترى مان موديل 2024 :

سيارات جديدة بالسوق المصري تباع بدون زيادات سعرية

عزم دوران سيارة مينى كانترى مان موديل 2024 يصل الي 220 نيوتن/متر ، وبها قوة 136 حصان، وتحتوي علي محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 10.1 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك ، وتصل سرعتها القصوى الي 202 كم/ساعة .

الفئة الأولي من سيارة مينى كانترى مان موديل 2024 تباع بسعر مليون و 795 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة مينى كانترى مان موديل 2024 تباع بسعر مليون و 960 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة مينى كانترى مان موديل 2024 تباع بسعر 2 مليون و 410 ألف جنيه .

- اوبل جراند لاند موديل 2024 :

سيارات جديدة بالسوق المصري تباع بدون زيادات سعرية

تحتاج سيارة اوبل جراند لاند موديل 2024 الي 7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها محرك سعه 1600 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعه 53 لتر ، وتنتج قوة 163 حصان، وعزم دورانها يصل الي 240 نيوتن/متر ، وتصل سرعتها القصوى الي 201 كم/ساعة .

الفئة الأولي من سيارة اوبل جراند لاند موديل 2024 تباع بسعر مليون و 949 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اوبل جراند لاند موديل 2024 تباع بسعر 2 مليون و 74 ألف جنيه .

- سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 :

سيارات جديدة بالسوق المصري تباع بدون زيادات سعرية

تحصل سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي تيربو، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.4 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج الي 6.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعه 53 لتر ، وتنتج قوة 165 حصان، وعزم دوران 240 نيوتن/متر، تصل سرعتها القصوى الي 201 كم/ساعة .

الفئة الأولي من سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 يصل سعرها الجديد الي مليون و 700 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 يصل سعرها الجديد الي مليون و 865 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 يصل سعرها الجديد الي مليون و 940 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 يصل سعرها الجديد الي 2 مليون و 60 ألف جنيه .