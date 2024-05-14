يتوافر داخل السوق المصري باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة ، بعد تراجع قيمة الاوفر برايس التي كان يتم وضعها علي السعر الرسمي للسيارة ، وذلك جاء نتيجة عدم استقرار سعر صرف الدولار .

ومن ضمن تلك السيارات التي توافره للبيع بالسعر الرسمي بدون زيادات ميكروباص جولدن دراجون موديل 2024 .

ميكروباص جولدن دراجون 2024 يباع بـ 575 ألف جنيه

- محرك ميكروباص جولدن دراجون موديل 2024 :

ميكروباص جولدن دراجون 2024 يباع بـ 575 ألف جنيه

يحصل ميكروباص جولدن دراجون موديل 2024 علي قوته من محرك سعه 2400 سي سي ، وتصل قوة المحرك الي العجلات من خلال علبة تروس مانيوال مكونة من 6 سرعات .

- أبعاد ميكروباص جولدن دراجون موديل 2024 :

ميكروباص جولدن دراجون 2024 يباع بـ 575 ألف جنيه

يأتي ميكروباص جولدن دراجون موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4980 مم، وعرض 1700 مم، وارتفاع 1970 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2590 مم .

- مواصفات جولدن دراجون موديل 2024 :

ميكروباص جولدن دراجون 2024 يباع بـ 575 ألف جنيه

زود ميكروباص جولدن دراجون موديل 2024 بالعديد من المميزات من ضمنها، 14 مقعد للركاب ، وبه مساند رأس ، ومساند ظهر متحركة، وراديو كاسيت، ومصابيح شبورة، ومرآة خلفية، وستوب خلفي، وباكتات جانبية وأرضية للخدمة الشاقة، وزجاج حراري خلفي.

- سعر ميكروباص جولدن دراجون موديل 2024 :

ميكروباص جولدن دراجون 2024 يباع بـ 575 ألف جنيه

يتواجد ميكروباص جولدن دراجون موديل 2024 بالسوق المصري للسيارات بفئه واحدة سعرها بدون زيادات يصل الي 575 ألف جنيه .