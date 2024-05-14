ميكروباص جولدن دراجون 2024 يباع بـ 575 ألف جنيه

يتوافر داخل السوق المصري باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة ، بعد تراجع قيمة الاوفر برايس التي كان يتم وضعها علي السعر الرسمي للسيارة ، وذلك جاء نتيجة عدم استقرار سعر صرف الدولار .
ومن ضمن تلك السيارات التي توافره للبيع بالسعر الرسمي بدون زيادات ميكروباص جولدن دراجون موديل 2024 .
- محرك ميكروباص جولدن دراجون موديل 2024 :
يحصل ميكروباص جولدن دراجون موديل 2024 علي قوته من محرك سعه 2400 سي سي ، وتصل قوة المحرك الي العجلات من خلال علبة تروس مانيوال مكونة من 6 سرعات .
- أبعاد ميكروباص جولدن دراجون موديل 2024 :
يأتي ميكروباص جولدن دراجون موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4980 مم، وعرض 1700 مم، وارتفاع 1970 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2590 مم .
- مواصفات جولدن دراجون موديل 2024 :
زود ميكروباص جولدن دراجون موديل 2024 بالعديد من المميزات من ضمنها، 14 مقعد للركاب ، وبه مساند رأس ، ومساند ظهر متحركة، وراديو كاسيت، ومصابيح شبورة، ومرآة خلفية، وستوب خلفي، وباكتات جانبية وأرضية للخدمة الشاقة، وزجاج حراري خلفي.
- سعر ميكروباص جولدن دراجون موديل 2024 :
يتواجد ميكروباص جولدن دراجون موديل 2024 بالسوق المصري للسيارات بفئه واحدة سعرها بدون زيادات يصل الي 575 ألف جنيه .