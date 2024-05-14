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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات شيري تيجو 4 برو العائلية الجديدة

مواصفات شيري تيجو
مواصفات شيري تيجو 4 برو العائلية الجديدة

أعلن وكيل سيارات شيري بالسوق المصريى عن توافر طرازها الجديد شيري تيجو 4 برو ، وتنتمي تيجو 4  لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، بالإضافة إلى أن شيري تيجو 4 برو  يتم تجميعها محلياً بصورة رسمية في السوق المصرية.

مواصفات شيري تيجو 4 برو العائلية الجديدة

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- محرك شيري تيجو 4 برو الجديدة:

مواصفات شيري تيجو 4 برو العائلية الجديدة

زودت سيارة شيري تيجو 4 برو العائلية الجديدة بمحرك سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 145 حصانا، ويصل عزم دورانها إلى 210 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك.

- أبعاد شيري تيجو 4 برو الجديدة:

مواصفات شيري تيجو 4 برو العائلية الجديدة

تأتي سيارة شيري تيجو 4 برو الجديدة بطول 4338 مم، وعرض 1830 مم، وارتفاع 1645 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2630 مم.

- مواصفات شيري تيجو 4 برو العائلية:

تحتوي سيارة شيري تيجو 4 برو الجديدة على العديد من المميزات والتكنولوجيات المتطورة من ضمنها، حساسات ركن خلفية، و4 وسائد هوائية، وحزام أمان خلفي، ونظام لـ توزيع الفرامل إلكترونيًا EBD، ونظام توازن إلكتروني ESP، وفرامل مانعة للانغلاق، ونظام التحكم في الثبات، ونظام التحكم في الجر الديناميكي، ونظام للثبات عند المنعطفات، ونظام لتثبيت مقاعد الطفل، وإنذار ضد السرقة، ونظام مراقبة ضغط الإطارات.

مواصفات شيري تيجو 4 برو العائلية الجديدة

بالإضافة إلى أن سيارة شيري تيجو 4 برو تمتلك أيضا شاشة معلومات وترفيهية مقاس 10.25 بوصة، وشاشة معلومات للقيادة مقاس 7 بوصة، ونظام Apple CarPlay، وAndroid Auto، و4 سماعات، وبها مصابيح ضباب أمامية وخلفية، ومصابيح LED أمامية وخلفية، ونظام تكييف، وفتحة سقف، ونوافذ كهربائية، وبلوتوث.
 

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