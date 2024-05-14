بالأسعار.. 5 سيارات رياضية SUV "زيرو" منها قشقاي وكابتيفا

يضم السوق المصري للسيارات، عدد كبير من الطرازات المتنوعة، سواء من ناحية العلامات التجارية وبلد المنشأ، أو من ناحية التجهيزات الفنية والتقنية، أو فيما يتعلق بالتصميم الخارجي بين السيدان والهاتشباك، وفئة السيارات الرياضية من فئة الـ SUV.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع، اسعار ومواصفات 5 سيارات رياضية SUV "زيرو" بالسوق المصري

5 سيارات رياضية SUV

1 - نيسان قشقاي

تضم نيسان قشقاي موديل 2025 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1300 CC تيربو، بقوة 148 حصان، وعزم الدوران 250 نيوتن متر، بالاضافة إلى ناقل حركة CVT أوتوماتيك، وزمن تسارع 8.9 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة، مع استهلاك وقود 6.1 لتر لكل 100 كيلومتر.

أسعار نيسان قشقاي موديل 2025

الفئة الأولى بسعر 1,406,500 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 1,411,500 جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 1,477,500 جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 1,482,500 جنيه.

5 سيارات رياضية SUV

2 - شيفروليه كابتيفا

تحتوي السيارة شيفروليه كابتيفا على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 148 حصان و255 نيوتن/متر، وناقل سرعات أوتوماتيك CVT، وتضم السيارة تكييف أوتوماتيك مع فتحات خلفية، فتحة سقف بانوراما، جنوط رياضية مقاس 18 بوصة.

كما تحتوي السيارة على حساسات مطر، إضاءة LED، مصابيح نهارية، مثبت سرعة، وسائد هوائية تصل لـ 6 AIRBAGS، نظام المساعدة عند صعود المرتفعات HAS، نظام التحكم في الجر، فرامل يد كهربائية، شاشة مقاس 10.4 بوصة تدعم تطبيقات أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، شاشة لعرض البيانات 7 بوصة.

سعر السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2024

الفئة الأولى بسعر مليون و470 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر مليون و520 ألف جنيه.

5 سيارات رياضية SUV

3 - ستروين C5 ايركروس

تأتي السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات تيربو سعة 1600 سي سي، وتصل من 0 لـ 100 كم/ساعة في مدة تستغرق 9.4 ثانية، ويمكن لمحرك السيارة ضخ قوة إجمالية 165 حصان و240 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيك 6 غيار، واستهلاك للوقود بنسبة 6.8 لتر لكل 100 كيلومتر.

أسعار السيارة ستروين C5 ايركروس موديل 2024

الفئة الأولى بسعر مليون و700 ألف جنيه.

الفئة الثاتية بسعر مليون و865 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر مليون و940 ألف جنيه.

الفئة الرابعة بسعر مليون و60 ألف جنيه.

5 سيارات رياضية SUV

4 - ام جي RX5 PLUS

تضم السيارة ام جي RX5 PLUS ناقل سرعات 7 غيار، و محرك رباعي الأسطوانات تيربو 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 171 حصانا و275 نيوتن متر، بالاضافة إلى جنوط رياضية، عجلة قيادة مالتي فانكشن، نظام صوتي ترفيهي، مثبت سرعة، حساسات ركن، زر تشغيل وإيقاف المحرك، كاميرا، شاشة وسائط متعددة تعمل باللمس.

أسعار السيارة ام جي RX5 PLUS موديل 2024

الفئة الأولى إم جي RX5 PLUS 2024 بسعر مليون و450 ألف جنيه.

الفئة الثانية إم جي RX5 PLUS 2024 بسعر مليون و500 ألف جنيه.

5 سيارات رياضية SUV

5 - سانج يونج تيفولي

زودت السيارة بمحرك 4 سلندر سعة 1600 CC، مع قوة إجمالية 128 حصان، و160 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل لـ 181 كيلومتر في الساعة، مع استهلاك للوقود بنسبة 6.5 لتر عندما تخوض 100 كيلومتر، وتتسارع السيارة من 0 لـ 100 كيلومتر/ساعة خلال مدة زمنية تستغرق 11.5 ثانية، بينما تعتمد على ناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار.

اسعار السيارة سانج يونج تيفولي موديل 2024

تقدم السيارة سانج يونج تيفولي موديل 2024 بقيمة قدرها مليون و375 ألف جنيه.