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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أسعار هيونداي إلنترا CN7 موديل 2024 في مصر

هيونداي النترا CN7
هيونداي النترا CN7 موديل 2024

تقدم عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية هيونداي، مجموعة من الطرازات المتنوعة بين موديلات 2024، ومنها النسخة الشهيرة إلنترا CN7، والتي تنتمي إلى فئة السيدان ذات الإطلالة الرياضية، مع طرحها بأسعار رسمية تبدأ من مليون و350 ألف جنيه. 

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الأسعار الرسمية للسيارة هيونداي إلنترا CN7 موديل 2024 في مصر مع عرض أبرز المواصفات 

 هيونداي النترا CN7 موديل 2024

الابعاد الخارجية للسيارة هيونداي النترا CN7 موديل 2024

  • قاعدة عجلات بطول 2720 مم.
  • الطول الكلي للسيارة 4675 مم.
  • العرض الكلي للسيارة 1825 مم.
  • ارتفاع السيارة الكلي 1430 مم.
  • الخلوص الأرضي 150 مم.
  • سعة التخزين الخلفية 474 لتر.
 هيونداي النترا CN7 موديل 2024

القدرات الفنية وتجهيزات السيارة هيونداي النترا CN7 موديل 2024

 

  • محرك 1600 سي سي 4 سلندر.
  • قوة 126 حصان و155 نيوتن متر من عزم الدوران.
  • ناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار.
  • مرايات جانبية كهربائية.
  • مثبت سرعة.
  • جنوط رياضية.
  • زر تشغيل وإيقاف المحرك.
 هيونداي النترا CN7 موديل 2024
  • زجاج كهربائي.
  • مكيف هواء.
  • قفل مركزي للأبواب.
  • ريموت تحكم.
  • فرامل ABS وEBD ونظام ESP.
  • وسائد هوائية للحماية.
  • نظام إيموبليزر ضد السرقة.
  • حساسات ركن خلفية وأمامية.
 هيونداي النترا CN7 موديل 2024
  • كاميرا.
  • فتحة سقف كهربائية.
  • نظام صوتي ترفيهي.
  • شاشة ملونة تعمل باللمس.
  • عجلة قيادة مالتي فانكشن.
  • مقاعد كهربائية التحكم.
  • زجاج خلفي مظلل.
 هيونداي النترا CN7 موديل 2024

أسعار هيونداي النترا CN7 موديل 2024 الرسمية في مصر 

 

الفئة الأولى SHADOW موديل 2024 بسعر 1,350,000 جنيه.

الفئة الثانية BLAZE موديل 2024 بسعر 1,500,000 جنيه.

الفئة الثالثة REDLINE موديل 2024 بسعر 1,670,000 جنيه.

الفئة الرابعة BLACK DIAMOND موديل 2024 بسعر 1,880,000 جنيه.

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