ينتشر داخل سوق السيارات المصري باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وجاءه هذه السيارات ن اجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول علي إصدارات بمميزات متطورة ، خصوصا بعد تراجع قيمة الأوفر برايس التي كان يتم وضعها علي السعر الرسمي للسيارة ومن ضمن تلك السيارات ام جى ZS، ونيسان سنترا، وساوايست DX5، وام جى 5، وسوزوكى سياز .

- ام جى ZS موديل 2024 :

سيارات جديدة 2024 لا تتخطي المليون جنيه

تحصل سيارة ام جى ZS موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج الي 5.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وبها عزم دوران يصل الي 150 نيوتن/متر ، وبها قوة 119 حصان، وخزان وقود سعه 48 لتر ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 10.9 ثانية .

الفئة الأولي من سيارة ام جى ZS موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر 975 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ام جى ZS موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر مليون جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة ام جى ZS موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر مليون و 20 ألف جنيه .

- نيسان سنترا موديل 2024 :

سيارات جديدة 2024 لا تتخطي المليون جنيه

تتسارع سيارة نيسان سنترا موديل 2024 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 10.9 ثانية، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، ومدعومة بناقل حركة أوتوماتيك، ويصل عزم دورانها الي 154 نيوتن/متر ، وبها قوة 118 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

تباع سيارة نيسان سنترا موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بفئه واحدة بدون زيادات بسعر 999 ألف جنيه .

- ساوايست DX5 موديل 2024 :

سيارات جديدة 2024 لا تتخطي المليون جنيه

سعه خزان وقود سيارة ساوايست DX5 موديل 2024 يصل الي 45 لتر ، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران يصل الي 225 نيوتن/متر ، وتخرج قوة 156 حصان .

الفئة الوحيدة من سيارة ساوايست DX5 موديل 2024 تباع بالسوق المصري بدون زيادات بسعر 950 ألف جنيه .

- ام جى 5 موديل 2024 :

سيارات جديدة 2024 لا تتخطي المليون جنيه

سرعة ام جى 5 مويدل 2024 القصوى تصل الي 180 كم/ساعة ، وبها محرك سعه 1500 سي سي، وتنتج قوة 120 حصان، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 12.5 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، ويصل سعه خزان وقودها الي 45 لتر ، وعزم دورانها الي 150 نيوتن/متر .

الفئة الأولي من سيارة ام جى 5 موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر 830 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ام جى 5 موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر 900 ألف جنيه .

- سوزوكى سياز موديل 2024 :

سيارات جديدة 2024 لا تتخطي المليون جنيه

تصل قوة سيارة سوزوكى سياز موديل 2024 من المحرك الي العجلات من خلال ناقل حركة أوتوماتيك، وبها عزم دوران يصل الي 138 نيوتن/متر ، وقوة 104 حصان، وتستمد قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، ويصل سعه خزان وقودها الي 42 لتر ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 12 ثانية .

الفئة الأولي من سيارة سوزوكى سياز موديل 2024 تباع بالسوق المصري بدون زيادات بسعر 809 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سوزوكى سياز موديل 2024 تباع بالسوق المصري بدون زيادات بسعر 874 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة سوزوكى سياز موديل 2024 تباع بالسوق المصري بدون زيادات بسعر 899 ألف جنيه .