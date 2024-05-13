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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

سيارات جديدة 2024 لا تتخطي المليون جنيه

سيارات جديدة 2024
سيارات جديدة 2024 لا تتخطي المليون جنيه

ينتشر داخل سوق السيارات المصري باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وجاءه هذه السيارات ن اجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول علي إصدارات بمميزات متطورة ، خصوصا بعد تراجع قيمة الأوفر برايس التي كان يتم وضعها علي السعر الرسمي للسيارة ومن ضمن تلك السيارات ام جى ZS، ونيسان سنترا، وساوايست DX5، وام جى 5، وسوزوكى سياز  .

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في ظل التخفيضات.. سيارات جديدة 2024 بالسوق المصري

- ام جى ZS موديل 2024 :

سيارات جديدة 2024 لا تتخطي المليون جنيه 

تحصل سيارة ام جى ZS موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج الي 5.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وبها عزم دوران يصل الي 150 نيوتن/متر ، وبها قوة 119 حصان، وخزان وقود سعه 48 لتر ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 10.9 ثانية .

الفئة الأولي من سيارة ام جى ZS موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر 975 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ام جى ZS موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر مليون جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة ام جى ZS موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر مليون و 20 ألف جنيه .

- نيسان سنترا موديل 2024 :

سيارات جديدة 2024 لا تتخطي المليون جنيه 

تتسارع سيارة نيسان سنترا موديل 2024 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 10.9 ثانية، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، ومدعومة بناقل حركة أوتوماتيك، ويصل عزم دورانها الي 154 نيوتن/متر ، وبها قوة 118 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

تباع سيارة نيسان سنترا موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بفئه واحدة بدون زيادات بسعر 999 ألف جنيه .

- ساوايست DX5 موديل 2024 :

سيارات جديدة 2024 لا تتخطي المليون جنيه 

سعه خزان وقود سيارة ساوايست DX5 موديل 2024 يصل الي 45 لتر ، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران يصل الي 225 نيوتن/متر ، وتخرج قوة 156 حصان .

الفئة الوحيدة من سيارة ساوايست DX5 موديل 2024 تباع بالسوق المصري بدون زيادات بسعر 950 ألف جنيه .

- ام جى 5 موديل 2024 :

سيارات جديدة 2024 لا تتخطي المليون جنيه 

سرعة ام جى 5 مويدل 2024 القصوى تصل الي 180 كم/ساعة ، وبها محرك سعه 1500 سي سي، وتنتج قوة 120 حصان، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 12.5 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، ويصل سعه خزان وقودها الي 45 لتر ، وعزم دورانها الي 150 نيوتن/متر .

الفئة الأولي من سيارة ام جى 5 موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر 830 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ام جى 5 موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر 900 ألف جنيه .

- سوزوكى سياز موديل 2024 :

سيارات جديدة 2024 لا تتخطي المليون جنيه 

تصل قوة سيارة سوزوكى سياز موديل 2024 من المحرك الي العجلات من خلال ناقل حركة أوتوماتيك، وبها عزم دوران يصل الي 138 نيوتن/متر ، وقوة 104 حصان، وتستمد قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، ويصل سعه خزان وقودها الي 42 لتر ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 12 ثانية .

الفئة الأولي من سيارة سوزوكى سياز موديل 2024 تباع بالسوق المصري بدون زيادات بسعر 809 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سوزوكى سياز موديل 2024 تباع بالسوق المصري بدون زيادات بسعر 874 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة سوزوكى سياز موديل 2024 تباع بالسوق المصري بدون زيادات بسعر 899 ألف جنيه .

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