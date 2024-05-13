 فولكس فاجن تيجوان 2025 تظهر لأول مرة

كشفت شركة فولكس فاجن عن طرازها فولكس فاجن تيجوان موديل 2025 الجديد كلياً ، وتنتمي فاجن تيجوان لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتظهر الان في جيلها الثالث .
- محرك فولكس فاجن تيجوان موديل 2025 :
تستمد سيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2025 الجديدة كلياً قوتها من محرك 4 سلندر سعه 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 265 حصان، ويصل عزم دورانها الي 400 نيوتن/متر ، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 5.9 ثانة ، وتصل سرعتها القصوى الي 244 كم/ساعة .
وبها محرك هايبرد سعة 1500 سي سي ، متصل مع محرك كهربائي ، وينتجوا قوة تصل الي 150 حصان، وبها عزم دوران 250 نيوتن/ متر، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعه في 9.1 ثانية ، وتبلغ سرعتها القصوى 210 كم/ساعه .
وتمتلك أيضا محرك بلج ان هايبرد مكون من محرك بنزين 4 سلندر سعة 1500 سي سي ، بجانب محرك كهربائي يصدر من عملهم معاً قوة تصل إلى 272 حصان ، وعزم دوران 400 نيوتن/متر ، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعه في 7,2 ثانية ، وتصل سرعتها القصوى إلي 215 كم/ساعه .
- مواصفات فولكس فاجن تيجوان موديل 2025 :
زودت سيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2025 الجديد كلياً بالعديد من التكنولوجيات المتطورة من ضمنها، أضواء ماتركس LED متصلة ، وجنوط مقاس 20 بوصه، وبها أضواء خلفية مستمدة من شكل أضواء سيارة ID4 موديل 2024 الكهربائية بالكامل ، وبها زجاج خلفي معتم من شركة فولكس فاجن .
بالإضافة الي ان سيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2025 الجديدة تحتوي علي مقاعد حاضنة بوكيت سيتس مهواة ومبردة، وبها خاصية المساج بوضعيات متنوعة، وبها شاشة وسطية مقاس 15,2 بوصه، و شاشة مقاس 12 بوصه، وبها أزرار نادرة، وشاشة عدادات رقمية مقاس 10,2 بوصه، وبها شاحن لاسلكي ، وفتحات تايب سي ، وبها تكيف ذكي، وبها نظام أوامر صوتية متطور IDA متصل مع شات جي بي تي .