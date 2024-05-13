كشفت شركة فولكس فاجن عن طرازها فولكس فاجن تيجوان موديل 2025 الجديد كلياً ، وتنتمي فاجن تيجوان لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتظهر الان في جيلها الثالث .

فولكس فاجن تيجوان 2025 تظهر لأول مرة

- محرك فولكس فاجن تيجوان موديل 2025 :

فولكس فاجن تيجوان 2025 تظهر لأول مرة

تستمد سيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2025 الجديدة كلياً قوتها من محرك 4 سلندر سعه 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 265 حصان، ويصل عزم دورانها الي 400 نيوتن/متر ، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 5.9 ثانة ، وتصل سرعتها القصوى الي 244 كم/ساعة .

فولكس فاجن تيجوان 2025 تظهر لأول مرة

وبها محرك هايبرد سعة 1500 سي سي ، متصل مع محرك كهربائي ، وينتجوا قوة تصل الي 150 حصان، وبها عزم دوران 250 نيوتن/ متر، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعه في 9.1 ثانية ، وتبلغ سرعتها القصوى 210 كم/ساعه .

فولكس فاجن تيجوان 2025 تظهر لأول مرة

وتمتلك أيضا محرك بلج ان هايبرد مكون من محرك بنزين 4 سلندر سعة 1500 سي سي ، بجانب محرك كهربائي يصدر من عملهم معاً قوة تصل إلى 272 حصان ، وعزم دوران 400 نيوتن/متر ، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعه في 7,2 ثانية ، وتصل سرعتها القصوى إلي 215 كم/ساعه .

- مواصفات فولكس فاجن تيجوان موديل 2025 :

فولكس فاجن تيجوان 2025 تظهر لأول مرة

زودت سيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2025 الجديد كلياً بالعديد من التكنولوجيات المتطورة من ضمنها، أضواء ماتركس LED متصلة ، وجنوط مقاس 20 بوصه، وبها أضواء خلفية مستمدة من شكل أضواء سيارة ID4 موديل 2024 الكهربائية بالكامل ، وبها زجاج خلفي معتم من شركة فولكس فاجن .

فولكس فاجن تيجوان 2025 تظهر لأول مرة

بالإضافة الي ان سيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2025 الجديدة تحتوي علي مقاعد حاضنة بوكيت سيتس مهواة ومبردة، وبها خاصية المساج بوضعيات متنوعة، وبها شاشة وسطية مقاس 15,2 بوصه، و شاشة مقاس 12 بوصه، وبها أزرار نادرة، وشاشة عدادات رقمية مقاس 10,2 بوصه، وبها شاحن لاسلكي ، وفتحات تايب سي ، وبها تكيف ذكي، وبها نظام أوامر صوتية متطور IDA متصل مع شات جي بي تي .