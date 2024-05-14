أعلن وكيل سيارات هيونداي بالسوق المصري عن توافر طرازها الجديد هيونداي إلنترا AD موديل 2025، وتنتمي إلنترا AD لفئة السيارات السيدان، وتظهر بتصميم أنيق وعصري، وغابت إلنترا AD عن السوق المصري لفترة من الزمن تصل الي 4 سنوات، وحالياً عادت من جديد للسوق المحلي .

أسعار هيونداي إلنترا AD موديل 2025 بمصر

- أبعاد هيونداي إلنترا AD موديل 2025 :

أسعار هيونداي إلنترا AD موديل 2025 بمصر

تأتي سيارة هيونداي إلنترا AD موديل 2025 بالسوق المصري بطول 4620 مم، وعرض 1800 مم، وارتفاع 1450 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2700 مم .

- مواصفات هيونداي إلنترا AD موديل 2025 :

أسعار هيونداي إلنترا AD موديل 2025 بمصر

تمتلك سيارة هيونداي إلنترا AD موديل 2025 العديد من المميزات المتطورة والحديثة من ضمنها، فرامل مضادة للانغلاق، ونظام لـ توزيع قوة الفرامل إلكترونياً، وكاميرا للرؤية الخلفية، ووسائد هوائية، وبها جهاز تحذير للمسافات، وحساس مطر أوتوماتيك، ومثبت سرعة، وبها عدادات للتحكم بضغطة واحدة لفتح وغلق زجاج السائق.

أسعار هيونداي إلنترا AD موديل 2025 بمصر

كما تحتوى سيارة هيونداي إلنترا AD موديل 2025 أيضا على ناقل حركة مكسو بالجلد، وإمكانية تعديل مقعد السائق في 6 اتجاهات، وتكييف هواء أوتوماتيك ، وشاحن USB، وحساسات إضاءة أوتوماتيك، وبها إمكانية فتح وغلق السيارة عن بعد، وشاشة مقاس 7 بوصة تعمل باللمس، و6 مكبرات صوت، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات ، وبلوتوث، وجنوط سبور مقاس 16 بوصه، ومرايات كهربائية، ومرايات جانبية قابلة للطي كهربائيًا، ومصابيح أمامية هالوجين، واضاءة أمامية نهارية، وفوانيس خلفية LED، وفتحة سقف، ومفتاح ذكي، ونظام تحديد المواقع .

- محرك هيونداي إلنترا AD موديل 2025 :

أسعار هيونداي إلنترا AD موديل 2025 بمصر

زودت سيارة هيونداي إلنترا AD موديل 2025 بمحرك سعه 1600 سي سي ، وتنتج قوة 127 حصان، وبها عزم دوران يصل الي 155 نيوتن/متر ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

- أسعار هيونداي إلنترا AD موديل 2025 :

أسعار هيونداي إلنترا AD موديل 2025 بمصر

الفئة الأولي من سيارة هيونداي إلنترا AD موديل 2025 تباع بالسوق المصري بسعر 890 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي إلنترا AD موديل 2025 تباع بالسوق المصري بسعر950 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي إلنترا AD موديل 2025 تباع بالسوق المصري بسعر مليون و 50 ألف جنيه.