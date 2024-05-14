تعرف علي أبرز مخالفات السرعة بالطرق السريعة | تفاصيل

كشفت الإدارة العامة للمرور عن قيمة مخالفات السرعة التي تقع علي الطرق السريعة ، وذلك من اجل الحد من وقوع المخالفات التي ينتج عنها الكثير من الحوادث .

وتتراوح قيمة مخالفات السرعة علي الطرق السريعة من 300 جنيه، وتصل الي 1500 جنيه ، كما ان الغرامة الفعلية تصل قيمتها الي 400 جنيه .

- أبرز مخالفات السرعة التي تقع علي الطرق السريعة :

تعرف علي أبرز مخالفات السرعة بالطرق السريعة

1- السرعات داخل المدن :

- سرعة السيارات القاطرة للمقطورات وأنصاف المقطورات تصل الي 40 كم / ساعة .

- باقي أنواع السيارات الأخرى تصل سرعتها الي 60 كم / ساعة .

2- السرعات داخل التجمعات السكنية والصناعية :

تعرف علي أبرز مخالفات السرعة بالطرق السريعة

- جميع أنواع السيارات تصل سرعتها إلي 40 كم / ساعة .

3- السرعات على الطرق السريعة و الرئيسية التي تربط المحافظات :

- السيارات القاطرة للمقطورات وأنصاف المقطورات تصل سرعتها إلي 60 كم / ساعة .

- السيارات النقل تصل سرعتها إلي 70 كم / ساعة .

- سيارات نقل الركاب تصل سرعتها إلي 80 كم / ساعة .

- باقي أنواع السيارات والدراجات النارية تصل سرعتها إلي 90 كم / ساعة .

4- الطرق الصحراوي وتشمل " القاهرة ، الإسكندرية" ، و " القاهرة - الإسماعيلية - بورسعيد" ، و" القاهرة - السويس"، و" الإسكندرية - مطروح - السلوم" ، و " القاهرة - بلبيس"، و " وادي النطرون - العلمين" ، و " القاهرة - الفيوم " وتأتي كـ التالي:

تعرف علي أبرز مخالفات السرعة بالطرق السريعة

- السيارات القاطرة للمقطورات تصل سرعتها علي هذه الطرق الي 70 كم / ساعة .

- سيارات النقل تصل سرعتها إلي 80 كم / ساعة .

- سيارات نقل الركاب تصل سرعتها إلي 90 كم / ساعة .

- باقي أنواع السيارات الملاكي تصل سرعتها إلي 100 كم / ساعة .

5- طريق الإسكندرية الصحراوي - مطروح - والسلوم - العلمين :

تعرف علي أبرز مخالفات السرعة بالطرق السريعة

- سرعة السيارات القاطرة للمقطورات والنقل تصل عليها إلي 60 كم / ساعة .

- سيارات نقل الركاب والدراجات الآلية تصل سرعتها إلي 70 كم / ساعة .

- باقي السيارات الملاكي تصل سرعتها إلي 80 كم / ساعة .

6- طريق القطامية - العين السخنة، وطريق حلوان - الكريمات :

تعرف علي أبرز مخالفات السرعة بالطرق السريعة

- السيارات القاطرة للمقطورات تصل سرعتها إلي 70 كم / ساعة .

- تصل سرعة السيارات النقل إلي 80 كم / ساعة .

- الأتوبيسات والدراجات النارية تصل سرعتها إلي 100 كم / ساعة .

- السيارات الملاكي والأجرة تصل سرعتها إلي 120 كم / ساعة .

7- طريق الزعفرانة - غارب - الغردقة :

تعرف علي أبرز مخالفات السرعة بالطرق السريعة

- السيارات القاطرة للمقطورات تصل سرعتها إلي 70 كم / ساعة .

- سرعة السيارات النقل الخفيف تص إلي 80 كم / ساعة .

- الأتوبيسات والدراجات النارية تصل سرعتها إلي 90 كم / ساعة .

- السيارات الأجرة تصل سرعتها إلي 110 كم / ساعة .

- السيارات الملاكي والأجرة تصل سرعتها إلي 110 كم / ساعة .

8- طريق القاهرة - السويس الصحراوي من الكيلو 19 : الكيلو 109:

تعرف علي أبرز مخالفات السرعة بالطرق السريعة

- سيارات نقل الركاب والدراجات النارية تصل سرعتها إلي 100 كم / ساعة .

- باقي السيارات الملاكي تصل سرعتها إلي 120 كم / ساعة .

- طريق الخدمة تصل سرعة السيارات عليه إلي60 كم / ساعة .

9- طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي من الكيلو 33 : الكيلو 94 :

تعرف علي أبرز مخالفات السرعة بالطرق السريعة

- سيارات نقل الركاب والدراجات النارية تصل سرعتها إلي 100 كم / ساعة .

- باقي السيارات الملاكي تصل سرعتها إلي 120 كم / ساعة .

- طريق الخدمة تصل سرعة السيارات عليه إلي 60 كم / ساعة .

تعرف علي أبرز مخالفات السرعة بالطرق السريعة

والجدير بالذكر أن قانون المرور يلزم قائدي السيارات بـ تقليل سرعة سياراتهم عند اجتياز المناطق المأهولة بالسكان أو عند دخول المنعطفات أو المنحنيات أو المنحدرات أو التقاطعات أو عند الاقتراب من أماكن عبور المشاة .