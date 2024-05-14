شاهد.. كاديلاك اسكاليد 2025 الفيس ليفت

رصد مصورو التجسس سيارة كاديلاك اسكاليد موديل 2025 الفيس ليفت أثناء اختبارها لأول مرة علي الطرق الأمريكية، وتنتمي اسكاليد لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

مواصفات كاديلاك اسكاليد موديل 2025 فيس ليفت

- محرك كاديلاك اسكاليد موديل 2025 الفيس ليفت :

مواصفات كاديلاك اسكاليد موديل 2025 فيس ليفت

ستحصل سيارة كاديلاك اسكاليد موديل 2025 فيس ليفت علي قوتها من محرك 8 سلندر سعة 6200 سي سي ، وتمتلك نسخة بمحرك 6 سلندر ديزل سعة 3000 سي سي تيربو، وتستمر اسكاليد V بمحرك 8 أسطوانات سعة 6200 سي سي سوبرتشارجر.

- مواصفات كاديلاك اسكاليد موديل 2025 الفيس ليفت :

مواصفات كاديلاك اسكاليد موديل 2025 فيس ليفت

تختلف كاديلاك اسكاليد موديل 2025 الفيس ليفت الجديدة عن النسخ السابقة بأنها اسكاليد ESV فاخرة ، وتتمتع بقاعدة عجلات طويلة عن سابقتها ، بالإضافة الي احتوائها علي لوحة قيادة جديدة كلياً، وبها لمسات متعددة من الكروم، وبها شبكة أمامية جديدة .

مواصفات كاديلاك اسكاليد موديل 2025 فيس ليفت

تحتوي سيارة كاديلاك اسكاليد موديل 2025 الفيس ليفت الجديدة علي مصابيح أمامية جديدة مستوحاة من اسكاليد IQ الكهربائية بالكامل ، وبها منظومة إضاءة LED متطورة، وتتميز فئة ESV بلمسات متعددة من الكروم، وبها تصميم فريد للشبكة الأمامية الضخمة، وبها مصابيح خلفية بتصميم جديد .

مواصفات كاديلاك اسكاليد موديل 2025 فيس ليفت

وتمتلك كاديلاك اسكاليد موديل 2025 الفيس ليفت شاشة عملاقة تسيطر على لوحة القيادة مقاسها 55 بوصه، وهي نفس الشاشة العملاقة المتوافرة بسيارتي كاديلاك اسكاليد IQ الكهربائية بالكامل، وسيليستيك الكهربائية.