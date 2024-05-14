عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

شاهد.. كاديلاك اسكاليد 2025 الفيس ليفت

كاديلاك اسكاليد موديل
كاديلاك اسكاليد موديل 2025 فيس ليفت

رصد مصورو التجسس سيارة كاديلاك اسكاليد موديل 2025 الفيس ليفت أثناء اختبارها لأول مرة علي الطرق الأمريكية، وتنتمي اسكاليد لفئة السيارات الـ SUV  الرياضية متعددة الاستخدامات .

مواصفات كاديلاك اسكاليد موديل 2025 فيس ليفت

250 ألف جنيه.. انخفاض أسعار سيارات سيات في مصر

سيارات جديدة بالسوق المصري 2024 بالسعر الرسمي

- محرك كاديلاك اسكاليد موديل 2025 الفيس ليفت :

مواصفات كاديلاك اسكاليد موديل 2025 فيس ليفت

ستحصل سيارة كاديلاك اسكاليد موديل 2025 فيس ليفت علي قوتها من محرك 8 سلندر سعة 6200 سي سي ، وتمتلك نسخة بمحرك 6 سلندر ديزل سعة 3000 سي سي تيربو، وتستمر اسكاليد V بمحرك 8 أسطوانات سعة 6200 سي سي سوبرتشارجر.

- مواصفات كاديلاك اسكاليد موديل 2025 الفيس ليفت :

مواصفات كاديلاك اسكاليد موديل 2025 فيس ليفت

تختلف كاديلاك اسكاليد موديل 2025 الفيس ليفت الجديدة عن النسخ السابقة بأنها اسكاليد ESV فاخرة ، وتتمتع بقاعدة عجلات طويلة عن سابقتها ، بالإضافة الي احتوائها علي لوحة قيادة جديدة كلياً، وبها لمسات متعددة من الكروم، وبها شبكة أمامية جديدة .

مواصفات كاديلاك اسكاليد موديل 2025 فيس ليفت

تحتوي سيارة كاديلاك اسكاليد موديل 2025 الفيس ليفت الجديدة علي مصابيح أمامية جديدة مستوحاة من اسكاليد IQ الكهربائية بالكامل ، وبها منظومة إضاءة LED متطورة، وتتميز فئة ESV بلمسات متعددة من الكروم، وبها تصميم فريد للشبكة الأمامية الضخمة، وبها مصابيح خلفية بتصميم جديد .

مواصفات كاديلاك اسكاليد موديل 2025 فيس ليفت

وتمتلك كاديلاك اسكاليد موديل 2025 الفيس ليفت شاشة عملاقة تسيطر على لوحة القيادة مقاسها  55 بوصه، وهي نفس الشاشة العملاقة المتوافرة بسيارتي كاديلاك اسكاليد IQ الكهربائية بالكامل، وسيليستيك الكهربائية.

كاديلاك اسكاليد موديل 2025 اسكاليد اسكاليد موديل 2025 الفيس ليفت كاديلاك اسكاليد موديل 2025 الفيس ليفت محرك كاديلاك اسكاليد موديل 2025 مواصفات كاديلاك اسكاليد موديل 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميدو يوجه التحية لـ محمود الخطيب على هذا الأمر

بيان رسمي من أوبر عن محاولة اغتص.اب سيدة التجمع.. تفاصيل

لماذا نهى النبي عن نتف الشيب الأبيض من الشعر؟ هذا ما يفعله بصاحبه يوم القيامة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء

خالد الغندور يوجه رسالة لـ الخطيب بشأن انضمام لاعبي الأهلي الدوليين

مفيش إحساس ولا رجولة.. صديقة فتاة أوبر تكشف مفاجأة عن الحادث.. شاهد

قرارات النيابة في محاولة خطف فتاة أوبر نبيلة عوض للاعتداء عليها| تعرف عليها

مش هتلمسني غير لو موتني.. شقيقة فتاة أوبر تكشف مفاجأة عن الواقعة

موضوعات متعلقة

مواصفات شيري تيجو 4 برو العائلية الجديدة

سيارات جديدة 2024 لا تتخطي المليون جنيه

فولكس فاجن تيجوان 2025 تظهر لأول مرة

مواصفات إم جي 4 الكهربائية الجديدة بالسوق المصري

أرخص سيارة 2024 تباع بالسوق المحلي

أسعار ميني كوبر الهاتشباك الجديدة بمصر

نيسان جوك 2025 الكروس أوفر تباع بهذا السعر

سيارات عائلية جديدة 2024 تباع بدون زيادات

ترشيحاتنا

حزب الله: استهداف مقر ‏قيادة اللواء 801 للاحتلال في ثكنة معاليه جولاني

نهائي دوري أبطال أفريقيا.. الخطيب رئيسًا لبعثة الأهلي في تونس

تحرك برلماني لمواجهة ارتفاع تذاكر طيران مطار سوهاج مقارنة بالقاهرة

لو مش قادر تحج.. ردد 3 كلمات تمنحك ثواب الحج كاملا

إعلامي: كولر يرفض المُجازفة بهذا اللاعب أمام الترجي

وقاحة أمريكية.. واشنطن: ما يحدث في غزة ليس إبادة جماعية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرض خطير يصيب الرجال ويمكن علاجه.. اكتشف أعراضه مبكرا

مكالمة حاسمة.. سمية الخشاب تكشف سر رفض ريم البارودى الظهور مع رامز جلال

مش هسيب حقى ومكنتش بنام.. قرار حاسم من سمية الخشاب ضد رامز جلال

بالمستندات.. محامى شيرين عبد الوهاب يحسم تطورات أزمتها مع روتانا

فيديو

مدام سما والجاردات.. مفاجآت بعد إغلاق "الصحة" لعيادة تجميل غير مرخصة

محمد صلاح وأزمات المنتخب.. تصريحات قوية وجريئة من حسام حسن| شاهد

عواصف ترابية ومثيرة للرمال .. طقس غريب اليوم وتحذير لتلك المناطق

تراجع أسعار الذهب والدولار معا.. ماذا يحدث في الأصفر والأخضر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-