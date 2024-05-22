بشرت بفوز الزمالك وهذا مصير الأهلي.. إيمان خير ترد على توقعات ليلى عبداللطيف

قالت إيمان خير، خبيرة الأبراج، إنها بشرت بفوز نادي الزمالك ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، معقبة على توقعات ليلي عبد اللطيف خبيرة الابراج والفلك الللبنانية، قائلة: "الماتش الخاص بالأهلي انتهى بالتعادل صفر - صفر هذا كان مكسب بالنسبة له".

وأضافت إيمان خير خلال برنامج “أنا وهو وهي” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”: “إن شاء الله فى ماتش يوم السبت بنهائي إفريقيا والأهلي هو من سيفوز”.

وتابعت: “فلكيا المباراة مش هتطلع برا 2-1.. لكن اللي أتمناه يارب أن الأهلي يلبس أحمر.. لأننا لدينا طاقة قوية فى هذا اللون نظرا لأن المريخ فى الحمل والأهلي بالطبع تيشيرته الأصلي لونه أحمر”.