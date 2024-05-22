المشدد 7 سنوات لمتهم بقـ.تل شخص في القليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالسجن المشدد 7 سنوات بحق سائق لاتهامه بقتل شخص أثر مشادة كلامية بينهما، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة في محافظة القليوبية.

تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية إلي محكمة الجنايات أن المتهم "عمرو ع ع"، 27 سنة سائق قام في غضون شهر يوليو 2023، بقـ.تل المجني عليه" أحمد م ن " بغير سبق إصرار ولا ترصد إثر مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه، حيث أشهر المتهم سلاحاً أبيض وطعن المجني عليه بمنطقة البطن فأحدث اصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أن المتهم أحرز سلاحا أبيض بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية ، وكشفت تحريات مباحث قسم ثان شبرا الخيمة أن مشادة كلامية أشهر على إثرها المتهم سلاح أبيض "سكين"، وسدد عدة طعنات للمجني عليه قاصد إزهاق روحه فأحدث إصابته التي أدت لوفاته.