أخبار الفن| تارا عماد تحصل على جنسية الجبل الأسود.. رد فعل قوى من هلا السعيد بعد تعرضها للتحرش.. مطرب أمريكي يضرب نفسه بالرصاص

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية منها أزمة محاولة تحرش هلا السعيد وجنسية تارا عماد نستعرض أبرزها فى السطور التالية.

"هقدم بلاغ"..رد فعل هلا السعيد بعد تعرضها للتــ.ــحرش على يد سائق أوبر

قررت الفنانة هلا السعيد تقديم شكوى ضد سائق أوبر بعد واقعة محاولة تعرضها للتحرش فى إحدى الرحلات الخاصة بأوبر.

وكشفت هلا السعيد عن تقدمها ببلاغ خلال الفترة المقبلة من أجل معاقبة سائق أوبر ليكون عبرة لغيره.

عملية جراحية.. تطورات الحالة الصحية للفنان عباس أبو الحسن

يجرى الفنان عباس أبو الحسن عملية جراحية الخميس المقبل فى قدمه بعد الإصابة التى المت به فى حادث الدهس والذى اسفر عن دهس سيدتين.

وقد أطلع الأطباء المعالجين للفنان عباس أبو الحسن على التحاليل والاشاعات من أجل تحديد الأزمة الصحية له.

بسبب والدتها.. تارا عماد تحصل على جنسية الجبل الأسود

نشرت الفنانة تارا عماد تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام بعد حصولها على جواز سفر بمنطقة الجبل الأسود.

وقالت تارا عماد: 21 مارس هو يوم استقلال الجبل الأسود، يوم كانت والدتي تحبه، ودائما ما تذكرني به، وفي شهر مارس الماضي، وبعد مرور 40 يومًا على وفاة والدتي العزيزة، حصلت على جواز سفر الجبل الأسود الخاص بي، كانت هذه إحدى أمنياتها منذ يوم ولادتي.

بعد وفاة والدتها.. سر غضب سيرين عبد النور

واجهت الفنانة سيرين عبد النور هجوما شرسا من البعض بسبب عودتها إلى الفن بعد فترة قصيرة من رحيل والدتها وهو الأمر الذى أغضبها كثيرا.

وقررت سيرين عبد النور أن ترد بقوة على كل الانتقادات التى وجهت لها عبر تصريحات تلفزيونية قائلة : أن الحزن لم يغير شيئًا، وأن والدتها الراحلة كانت دائما تكره الحزن وتكره رؤيتها للملابس السوداء، لذلك قررت قطع الحداد على والدتى وتغيير ملابسى السوداء بعد 40 يومًا من وفاتها.

ضرب نفسه بالمسدس.. مطرب راب أمريكي ينهي حياته بالخطأ

أنهى مغنى الراب الشهير رايلو هانشو حياته عن طريق الخطأ وذلك بعد أن اطلق الرصاص من مسدسه أثناء تقديم فيديو عبر السوشيال ميديا.

وكشفت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية وفق التحقيقات فإن رايلو هانشو أطلق رصاصة برأسه عن طريق الخطأ على ما يبدو أثناء تصوير فيديو، الأمر الذي تسببه بموته على الفور.