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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

"هقدم بلاغ"..رد فعل هلا السعيد بعد تعرضها للتــ.ــحرش على يد سائق أوبر

هلا السعيد
هلا السعيد

قررت الفنانة هلا السعيد تقديم شكوى ضد سائق أوبر بعد واقعة محاولة تعرضها للتحرش فى إحدى الرحلات الخاصة بأوبر.

وكشفت هلا السعيد عن تقدمها ببلاغ خلال الفترة المقبلة من أجل معاقبة سائق أوبر ليكون عبرة لغيره.

وقد شاركت الفنانة هلا السعيد، متابعيها فيديو عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وعلقت هلا السعيد علي الفيديو قائلة، "سواق أوبر حاول يتحرش بيا والحمدلله عدت علي خير انا قولت بعد اللي حصل هيكون فيه تسجيل في العربيه بس واضح ان مفيش فايده أوبر الشركة نفسها لازم يتحاسبوا".

يذكر أن آخر أعمال هلا السعيد مسلسل "المداح.. أسطورة العشق" بطولة مجموعة من الفنانين الذين يشاركون فى العمل لأول مرة منهم يسرا اللوزي، وذلك في ثاني تعاون فني مع حمادة هلال، بعد مسلسل طاقة القدر ولأول مرة في سلسلة المداح، وسلمى أبو ضيف التي تقدم دورا مؤثرا في أحداث المسلسل،كما تشارك الفنانة لوسي التي تظهر فى صورة جنية تحارب صابر المداح ويظهر أيضا الفنان خالد زكى فى العمل.

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